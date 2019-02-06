سناب شات تعلن عن نتائج مالية مبشرة مع ثبات عدد مستخدميها

قالت شركة سناب يوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق سناب شات سيظل عند المستويات الحالية في هذا الربع، مما يخفف من المخاوف بأن الشركة ستستمر في خسارة المستخدمين لمنافستها المملوكة لشركة فيسبوك، إنستاجرام، الأمر الذي أثمر ارتفاع قيمة أسهمها بنسبة 20%.

ولقد عانى تطبيق التراسل المصور، المعروف برسائله التي تختفي بعد مدة زمنية محددة والمرشحات “فلاتر”، صعوبات جمة منذ طرحه للاكتتاب العام في شهر آذار/مارس 2017، حيث قامت خدمة إنستاجرام بتقليد العديد من ميزاته الجديدة. كما أدت إعادة التصميم المثيرة للجدل إلى إبعاد بعض المعلنين والمستخدمين عن التطبيق.

وقالت شركة سناب في إعلانها عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2018 إنها تفوقت على توقعات بورصة وول ستريت بـ 186 مليون مستخدم نشط يوميًا، وهو رقم ثابت مقارنةً بالربع السابق ولكنه أقل بمقدار مليون مستخدم مقارنةً بنفس المدة من العام الماضي. هذا، وكان متوسط توقعات المحللينن، بحسب بيانات Refinitiv، نحو 184.91 مليون.

وقالت لارا سويت، المسؤولة المالية المؤقتة في سناب، خلال اتصال مع المحللين بعد الإعلان عن النتائج: “لا نتوقع تراجعًا متسلسلًا في المستخدمين النشطين يوميًا في الربع الأول من عام 2019”. ولكنها أيضًا لم تعط أي توقعات محددة لأرقام المستخدمين.

وقفزت أسهم سناب 22% إلى 8.62 دولارات في تداولات بعد الإغلاق. ولكن هذا الرقم لا يزال أقل من نصف سعر الطرح العام الأولي، في شهر آذار/مارس الماضي، البالغ 17 دولارًا.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان شبيجل، خلال مكالمة ما بعد الأرباح إن سناب بدأت أيضًا طرح تطبيقها الجديد لنظام أندرويد على نسبة صغيرة من مستخدمي سناب شات. وقالت سناب إنها أعادت بناء تطبيق أندرويد نظرًا لتعرضه للمزيد من الخلل وتجربة مستخدم أسوأ من تطبيقها على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة آيفون وآيباد من آبل.

وتعتقد سناب إن التطبيق الذي تم تجديده يعد عاملًا أساسيًا لاكتساب مستخدمين جدد في الأسواق النامية، حيث تكون الأجهزة التي تشغل نظام أندرويد من جوجل أكثر شيوعًا بكثير من أجهزة آيفون.

وقال شبيجل: “هناك ما يقرب من 2 مليار شخص (دوليًا) على نظام أندرويد وليس لديهم سناب شات”، وأضاف: “إذا استطعنا أن نأخذ حتى نسبة صغيرة من ذلك، فسيُحدث فرقًا كبيرًا”.

هذا، وقد ارتفعت أرباح سناب، التي تحصل عليها من بيع الإعلانات على التطبيق، بنسبة 36% لتصل إلى 389.8 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً متوسط تقديرات وول ستريت البالغ 377.52 مليون دولار.

ويعتقد محللون أن نمو الإعلانات كان جزئيًا ثمرة أشكال الإعلانات الجديدة مثل الإعلانات التجارية غير القابلة للتخطي في عروضها الأصلية، والتي توجد في قسم صفحة “استكشف” Discover، التي تحتوي على محتوى المشاهير.

وبالنسبة للربع الأول من 2019، قالت سناب إنها تتوقع إيرادات تترواح من 285 مليون دولار إلى 310 ملايين دولار. ويقارن هذا مع متوسط تقديرات المحللين لإيرادات بنحو 307 مليون دولار، وفقا لبيانات من IBES Refinitiv.