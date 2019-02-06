أبرز 13 ملياردير في الوسط التقني تبرعوا بنسب كبيرة من…

تكتسب المبادرات الخيرية اهتمامًا متزايدًا من قبل أشهر أثرياء العالم، وقد شهدت الفترة الأخيرة قيام الكثير من أثرياء وادي السيليكون بالتبرع لصالح مبادرات وأعمال خيرية، لذلك قمنا في هذه القائمة بتضمين أبرز 13 ملياردير ينتمون للوسط التقني وقاموا بتخصيص نسب كبيرة من ثرواتهم لصالح الأعمال الخيرية.

مبالغ التبرعات الواردة في هذه القائمة تم الحصول عليها من البيانات المتاحة التي تم نشرها للعامة، لذلك فهي لا تتضمن أي تبرعات خاصة لم يتم نشرها، وقد تم الحصول على تقديرات الثروة الشخصية لكل ملياردير في هذه القائمة من قائمة فوربس لمليارديرات العالم لعام 2018.

في القائمة التالية سنقوم بذكر تقدير الثروة الشخصية لكل ملياردير ومصادر دخله الرئيسية وقيمة المبلغ الذي قام بالتبرع به لصالح الأعمال الخيرية ونسبته المئوية بالنسبة لثروته، بالإضافة إلى توصيف مختصر لأهم أوجه إنفاق هذه التبرعات.

13- ستيف بالمر Steve Ballmer

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– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 38.4 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: ستيف بالمر كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 121 مليون دولار (0.32% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام بتأسيس مجموعة بالمر Ballmer Group الخيرية مع زوجته وهي منظمة تهتم بمساعدة العائلات بالولايات المتحدة الأمريكية على التخلص من الفقر، كما قامت المنظمة بالتبرع بملايين الدولارات لجامعات هارفارد وواشنطن وأوريجون.

12- جاك ما Jack Ma

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 39 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: جاك ما هو المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 129.4 مليون دولار (0.33% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام بتأسيس مؤسسة جاك ما الخيرية عام 2014 وتهدف بشكل رئيسي إلى المساعدة في تطوير نظام التعليم في الصين وخصوصًا بالمناطق الريفية.

11- ماسايوشي سون Masayoshi Son

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 22.7 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة سوفت بنك الاستثمارية التي تقوم باستثمار مليارات الدولارات في شركات التقنية الناشئة مثل سلاك وأوبر وغيرها.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 120 مليون دولار (0.53% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام سون بالتبرع بمبلغ 120 مليون دولار لضحايا إعصار تسونامي باليابان عام 2011، كما قام بإنشاء مؤسسة Masason التي تقدم الدعم للشباب الطامحين للمشاركة في بناء المستقبل حيث تقدم لهم المنح الدراسية كما تقدم الدعم للباحثين وللمؤسسات البحثية.

10- لورين باول جوبز Laurene Powell Jobs

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 18.8 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هي أرملة ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق شركة آبل، وقد ورثت عنه أسهم عديدة قيمتها مليارات الدولارت في كل من شركتي آبل وديزني.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 150 مليون دولار (0.8% من ثروتها)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قامت بإنشاء مؤسسة غير ربحية تسمى College Track والتي تقوم بإعداد الطلاب ذوي الدخل المنخفض لدخول الجامعة والنجاح فيها، كما قامت بإنشاء مؤسسة إجتماعية تسمى Emerson Collective والتي تبرعت من خلالها بمبلغ 50 مليون دولار لصالح مشروع تعليمي يسمى XQ وهو مشروع لإصلاح التعليم من خلال محاولة تجديد مناهج المدارس الثانوية.

9- جيف بيزوس Jeff Bezos

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 112 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون التي تعتبر أشهر شركة تجارة إلكترونية في العالم.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 2.14 مليار دولار (1.9% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: في سبتمبر 2018 أعلن بيزوس عن مبادرة قيمتها 2 مليار دولار لدعم العائلات المشردة، وبناء مدارس مستوحاة من أسلوب مونتيسوري تقدم منح دراسية كاملة.

8- لاري إليسون Larry Ellison

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 58.5 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التقنية بشركة أوراكل

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 1.2 مليار دولار (2.1% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: تبرع بالملايين لدعم التعليم والصحة من خلال مؤسسة لورنس إليسون، وتشمل أبرز هذه التبرعات 200 مليون دولار لمركز أبحاث السرطان في جامعة جنوب كاليفورنيا، و 100 مليون دولار للمساعدة في القضاء على شلل الأطفال.

7- مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 71 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لفيسبوك

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 1.72 مليار دولار (2.4% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام زوكربيرج وزوجته بالتبرع بحوالي مليار دولار للتعليم والأبحاث الطبية وقد تم تخصيص عدة ملايين من الدولارات من هذا التبرع لمستشفى سان فرانسيسكو، كما قام هو وزوجته أيضًا بإطلاق مبادرة Chan Zuckerberg والتي تركز على تطوير التعليم وعلاج الأمراض وتعزيز التواصل بين الناس.

6- لاري بيج Larry Page

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 48.8 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس المشارك لشركة جوجل ويشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت – وهي الشركة الأم لجوجل – في الوقت الحالي.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 1.5 مليار دولار (3.1% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام بإنشاء مؤسسة Carl Victor Page الخيرية تخليدًا لذكرى والده في عام 2006 وتبرع لها بآلاف من أسهم جوجل، كما تبرع هو وجوجل بمبلغ 25 مليون دولار لمحاربة فيروس إيبولا عام 2014.

5- ما هواتينج Ma Huateng

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 45.3 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tencent أكبر الشركات من حيث القيمة في آسيا، وتمتلك الشركة منصات التراسل الصينية الشهيرة QQ و WeChat والعديد من الألعاب الإلكترونية الناجحة.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 2.01 مليار دولار (4.4% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام بالتبرع بمائة مليون سهم من الأسهم التي يمتلكها بالشركة وتبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار لمؤسسة ما هواتينج العالمية وذلك لغرض دعم التعليم والصحة والبيئة.

4- سيرجي برين Sergey Brin

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 47.5 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: المؤسس المشارك لجوجل والرئيس الحالي لشركة ألفابت الشركة الأم لجوجل

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 2.2 مليار دولار (4.6% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام بالتبرع للمؤسسات الخيرية التي تتبنى أبحاث لعلاج مرض الشلل الرعاش.

3- كارلوس سليم Carlos Slim

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 67.1 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: سليم وعائلته يمتلكون شركة America Movil والتي تعتبر أكبر شركة اتصالات في أمريكا اللاتينية.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 4 مليار دولار (6% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام سليم بالتبرع بمبلغ 4 مليار دولار لمؤسسته الخيرية التي أنشأها عام 1986.

2- مايكل ديل Michael Dell

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 22.7 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديل.

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 2.02 مليار دولار (8.9% من ثروته)

– ما تم إنجازه بالتبرعات: قام هو وزوجته عام 1999 بإنشاء مؤسسة خيرية تسمى مايكل وسوزان ديل والتي تركز على دعم الأطفال الفقراء، كما قام بالتبرع بمبلغ 36 مليون دولار لإعادة بناء مدينة هيوستن بعد إعصار هارفي.

1- بيل جيتس Bill Gates

– تقدير الثروة الشخصية لعام 2018: 90 مليار دولار

– مصادر الدخل الرئيسية: هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت

– إجمالي التبرعات المعلن عنها: 41 مليار دولار (45.6% من ثروته)

– أهم أوجه إنفاق التبرعات: قام مع زوجته بإنشاء مؤسسة بيل ومليندا جيتس عام 2000 والتي تعتبر أكبر مؤسسة خيرية في العالم وتركز على مكافحة الفقر وتحسين الصحة على مستوى العالم.