يوتيوب توسع اختبار تبويب “استكشف” لعرض أهم…

بدأت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب توسعة اختبار ميزة “استكشف” Explore، التي تشبه ميزة بذات الاسم على خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير إنستاجرام؛ المملوكة لشركة فيسبوك.

وتهدف ميزة “استكشف” على تطبيق يوتيوب إلى تقديم المستخدمين إلى مجموعة متنوعة من التوصيات المخصصة بحيث يتمكنون من العثور على محتوى جديد يهمهم.

وسيحل تبويب “استكشف”، الذي بدأت يوتيوب اختباره ضمن تطبيقها على هواتف آيفون منذ العام الماضي، محل قسم “المحتوى الرائج” Trending الحالي الذي يقسم المحتوى إلى موسيقى وألعاب فيديو وأخبار والأفلام.

وقالت يوتيوب إن الميزة تُختبر الآن عبر مختلف الأجهزة، وقد حصلت على تحديث لتقديم قسم جديد يعرض المحتوى من القنوات التي تشهد انطلاقة قوية، أما عن الأقسام الأخرى، فهي “المحتوى الرائج” Trending، و “المواد الأصلية” Originals، و “في تزايد” On the Rise، إلى جانب الأقسام السابقة، مثل الموسيقى وألعاب الفيديو والأفلام.

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وتحت الأقسام الرئيسية، يظهر للمستخدم محتوى حسب اهتماماته وحسب سجل مشاهدته، مثل أن يظهر له” لأنك تحب الحيوانات”، فتعرض له مصغرات لمحتوى يخص أنواعًا من الحيوانات، مثل القطط الصغيرة، والحيوانات البرية، والكلاب، والطيور.

يُشار إلى أنه تم الإعلان عن التغييرات التي تم إجراؤها على تبويب”استكشاف” في فيديو لمطوّري المحتوى، وذلك ضمن سلسلة فيديوهات Creator Insiders، حيث تشارك الشركة الأفكار التي تفكر فيها أو تختبرها قبل ظهورها للعلن، مثل تغيير زر “عدم الإعجاب”، على سبيل المثال.

وفي العام الماضي، نشرت الشركة مقطع فيديو من فيديوهات Creator Insiders تحدثت فيه عن خطة لتطوير مكان جديد داخل تطبيق يوتيوب يساعد الأشخاص على توسيع آفاقهم عند البحث عن شيء مختلف لمشاهدته.

وأوضحت يوتيوب أن تقنية التوصيات التي تستخدمها تعتمد بشكل كبير على نشاط العرض السابق وسلوكيات أخرى داخل التطبيق لتقديم اقتراحات المحتوى. ولكن مع تبويب “استكشاف” الجديد، تهدف يوتيوب إلى توسيع نطاق التوصيات لتشمل العديد من الموضوعات ومقاطع الفيديو والقنوات التي ربما لم يواجهها المستخدم من قبل.

وكانت يوتيوب قد بدأت اختبار تبويب “استكشف” في العام الماضي على نسبة لا تتجاوز 1% من مستخدمي تطبيقها على هواتف آيفون، والآن بدأت اختباره على مختلف الأجهزة، بما في ذلك آيفون وآيباد وأندرويد، إلى جانب سطح المكتب، ولكن لا يزال عدد المستخدمين الذين يظهر لهم التبويب قليلين جدًا.

وإلى جانب الأقسام الذي ذُكرت آنفًا، أضافت يوتيوب إلى تبويب “استكشف” قسمًا جديدًا باسم “تحت 10 آلاف مشترك” Under 10k subscribers، وهو يعرض محتوى من القنوات التي لا يتجاوز عدد مشتركيها عتبة الـ 10 آلاف، ولكن يوتيوب تعتقد أنه ما تقدمه تلك القنوات قد يهمك.