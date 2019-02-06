5 تطبيقات هامة لمديري المشاريع تساعدهم على متابعة فرق العمل…

في الماضي كانت مهمة إدارة المشروع تتطلب تجميع أعضاء فريق العمل معًا وجهًا لوجه، وتقسيم المسؤوليات والمهام، ومراقبة التقدم من خلال عقد المزيد من الاجتماعات، على أمل أن يتمكن الجميع من تحقيق المهام في الوقت المحدد، بالإضافة لمزيد من المحادثات بشأن الخطوات التالية.

ولكن اليوم غير التطور التكنولوجي كل هذا، حيث أصبح لدى مديري المشاريع العديد من الحلول والأدوات التقنية الذكية والتطبيقات التي تتيح لهم التواصل والتعاون مع فرق العمل عن بُعد، ومشاركة المستندات والتقارير، وتخصيص المهام، وغير ذلك الكثير، وبالطبع يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى تبسيط عملية إدارة المشاريع وتحقيق قدر عالي من الإنتاجية.

تشهد متاجر التطبيقات الآن ظهور عدد كبير من التطبيقات المخصصة لإدارة المشاريع وفرق العمل والتي ستساعدك على إنجاز المهام بسرعة من خلال القضاء على الخطوات الغير فعالة أو الغير ضرورية، والتركيز على الخطوات التي تزيد الإنتاجية وتختصر الوقت.

في ما يلي 5 تطبيقات مميزة تساعد مديري المشروعات متابعة فرق العمل وإنجاز المهام بسهولة:

1- تطبيق Podio

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يُعد تطبيق Podio أحد أفضل التطبيقات لإدارة المشاريع المتوسطة والكبيرة حيث يستخدمه أكثر من 400 ألف من الشركات والفرق الإبداعية لتنظيم عملهم اليومي.

يتيح لك Podio إنشاء مشروع أو مدير مهام مخصص للغاية، وباستخدام منشئ النماذج ستقوم بسحب وإفلات الحقول التي تريدها في المشاريع والمهام الخاصة بك لتجميع البيانات التي تحتاجها لمشروعاتك.

يمكنك بعد ذلك عرض مشاريعك ومهامك في القوائم أو البطاقات أو طرق عرض التقويم، واستخدام البحث المدمج في Podio للعثور على أي عنصر تحتاج إليه في أي من تطبيقاتك المخصصة.

كما يدعم التطبيق العديد من خدمات مشاركة الملفات الأكثر شيوعًا ومنتجات دعم العملاء وأدوات التسويق، ليصبح المنصة التي تربط جميع أعمال فريقك في مكان واحد.

الميزات الرئيسية:

تخصيص المهام لتتناسب مع كيفية إدارة المواعيد النهائية والمسؤوليات

مشاركة الملفات بكافة أنواعها

المراسلة الفورية من شخص لشخص أو إنشاء مجموعات

المزامنة مع الكثير من خدمات التخزين السحابي مثل دروب بوكس وجوجل درايف

تخصيص الإشعارات لمهام معينة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يوجد منه إصدار ويب.

2- تطبيق Basecamp 3

يتيح لك تطبيق Basecamp تنظيم المشاريع بكل سهولة وتضمين قوائم المهام والملاحظات والأحداث والملفات وأكثر من ذلك بكثير، كما أنه يتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة.

يعد Basecamp هو تطبيق إدارة المشاريع الأكثر شهرة في قائمتنا اليوم حيث تستخدمه مئات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم.

الميزات الرئيسية:

إنشاء قوائم To-dos لتتبع العمل

لوحة الرسائل لنشر التصاريح والتحديثات

غرفة دردشة للتواصل السريع مع الفريق

جدول لنشر المواعيد النهائية للمهام والإنجازات التي تمت

مشاركة المستندات والملفات

تصدير التقارير للحصول على الصورة الكاملة عما يحدث عبر المشاريع، يمكنك معرفة المتأخر، وما تم إنجازه في يوم معين وأكثر من ذلك بكثير

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Casual

يعتبر تطبيق Casual أحد التطبيقات المجانية المميزة في إدارة المشاريع حيث يساعد الفرق على تخطيط وتنفيذ المشاريع في شكل مهام سير عمل بسيطة من خلال رسمها كمخطط انسيابي مع الإطار الزمني لإنجازها.

الميزات الرئيسية:

السيطرة الكاملة على إدارة المهام الخاصة بالفريق وتتبعها ، وتخصيصها، وتبادل التعليقات

إمكانية الوصول الفوري إلى جميع المهام والملاحظات وتاريخ المشروع بأكمله

مراجعة جميع المهام والملاحظات والتاريخ والملفات المخزنة بنقرة واحدة

إمكانية مزامنة التغييرات لحظيًا

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يوجد منه إصدار ويب.

4- تطبيق 3 OmniPlan

يتيح لك تطبيق OmniPlan تصميم المشاريع الخاصة بك بسهولة وتخصيص المهام ومراقبة تنفيذها ضمن المخطط الزمني المحدد لها.

يدعم هذا التطبيق تخطيط المهام إما عن طريق الرسوم البيانية الشبكية أو عن طريق مخططات جانت Gantt Chart التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في مجموعة أدوات مدير المشروع، فهي تساعده على تصور تدفق المهام وتتبع تقدم المشروع، كما يمكنك مزامنة المشاريع تلقائيًا عبر عدة أجهزة شخصية أو التعاون مع زملائك ومشاركة كل التفاصيل.

الميزات الرئيسية:

يدعم مخطط جانت الذي يتيح لك إضافة مجموعات، ومهام جديدة، ومتابعة التقدم كنسبة مئوية من إكمال المهام، وتاريخ البدء وعدد الأيام المخصصة لإكمال المهمة

استعادة البيانات وإعادة جدولة المهام بسرعة

يدعم اختصارا سيري Siri Shortcuts ضمن إصدار آي أو إس

دعم المزامنة بين أكثر من جهاز

إمكانية تصدير التقارير بصيغ PDF

للأسف لا يوجد إصدار من هذا التطبيق لنظام أندرويد، ولكنه متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز ، كما يوجد منه إصدار لنظام التشغيل ماك أو إس يمكنك تنزيله من هنا.

5- تطبيق Bitrix24

يجمع تطبيق Bitrix24 بين ميزات إدارة المشاريع الكلاسيكية وأدوات التعاون المتقدمة ابتداءًا من وجود شبكة إنترانت اجتماعية إلى إمكانية التواصل عبر الفيديو مع فريق العمل إلى أدوات إدارة الموارد البشرية وأدوات التعامل مع العميل.

الميزات الرئيسية:

سهولة إدارة المشاريع والمهام

مناقشة الأفكار والاستراتيجية والأحداث الجارية في شكل شبكة اجتماعية

خطط الاجتماعات مع التقويمات المشتركة

توافر خدمة سحابة آمنة تتيج لك حفظ على بياناتك بأمان

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.