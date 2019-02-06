جارتنر: أربع شركات صينية ضمن قائمة أكثر 10 شركات شراءاً لأشباه الموصلات عالمياً في 2018

دبي - الخليج 365 :

واصلت كل من شركة سامسونج إلكترونيكس وشركة آبل التربع على قائمة أكبر المشترين لشرائح أشباه الموصلات خلال عام 2018، ومثلت الشركتان معا بذلك 17.9 بالمائة من كامل الحصة السوقية العالمية، وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، وهو ما يشكل تراجعاً بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق. مع ذلك استطاعت أبرز 10 شركات لتصنيع المعدات الأصلية رفع حصتها من الإنفاق على شرائح أشباه الموصلات لتصل إلى 40.2 بالمائة في عام 2018 مقارنة بنسبة 39.4 بالمائة التي سجلتها في عام 2017.

وفي هذا السياق قال ماساتسوني ياماجي، كبير المحللين لدى جارتنر: "تم تصنيف أربع شركات صينية مصنعة للمعدات الأصلية OEMs، وهي هواوي ولينوفو وبي بي كيه إلكترونيكس وشاومي، ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى خلال عام 2018، بعد أن كانت ثلاث شركات صينية فقط ضمن القائمة في العام 2017. ومن ناحية أخرى، تراجعت معدلات إنفاق كل من سامسونج إلكترونيكس وآبل على شرائح أشباه الموصلات بشكل كبير خلال عام 2018. بينما رفعت شركة هواوي مع معدل إنفاقها على قطاع أشباه الموصلات بنسبة 45 بالمئة لتقفز للمرتبة الأولى وتتفوق على كل من ديل ولينوفو".

وحافظت ثماني شركات تم تصنيفها ضمن أبرز عشر شركات في عام 2017 على وجودها ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 2018 أيضاً، مع دخول شركتين جديدتين إلى القائمة وهما كنجستون تكنولوجي وشاومي على حساب كل من إل جي إلكترونيكس وسوني. وتقدمت شركة شاومي لثمانية مراكز لتحتل المركز العاشر بعد أن عززت من إنفاقها على أشباه الموصلات بمقدار 2.7 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 63 بالمائة على أساس سنوي.

وكانت توجهات دمج الحصص السوقية التي مازالت تشهدها أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأسواق الهواتف الذكية على نحو مستمر، تأثيراً كبيراً على ترتيب قائمة المشترين لأشباه الموصلات. وقد قامت شركات تصنيع المعدات الأصلية للهواتف الذكية في الصين على وجه الخصوص بتعزيز هيمنتها على هذه السوق عن طريق إما التغلب على الشركات المنافسة أو القيام بشرائها. ونتيجة لذلك، ازداد الإنفاق على أشباه الموصلات من قبل أكبر شركات تصنيع للمعدات الأصلية بشكل ملحوظ، حيث بلغت حصة هذه الشركات 40.2 بالمائة من إجمالي سوق أشباه الموصلات في عام 2018، بزيادة بنسبة 39.4 بالمائة مقارنة بعام 2017. ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإنفاق من قبل هذه الشركات بالازدياد مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لموردي أشباه الموصلات للحفاظ على هوامش ربح مرتفعة.

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على سوق أشباه الموصلات هي أسعار بطاقات الذواكر العشوائية. ففي حين أن متوسط سعر البيع لذواكر الوصول العشوائي DRAM كان قد حقق مستويات مرتفعة خلال العامين الماضين، إلا أن أسعار هذه الذواكر تشهد تراجعاً اليوم. لكن هذا التراجع في الأسعار لايؤثر بشكل كبير على توجهات السوق في الوقت الذي تعمل فيه شركات تصنيع المعدات الأصلية على رفع سعة بطاقات الذواكر لتعزيز المحتوى الذي توفره ضمن منتجاتها عند تراجع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى استثمارها بشكل أكبر في نماذج الذواكر عالية المواصفات. وتتوقع مؤسسة جارتنر أن يبلغ إجمالي حصة إيرادات بطاقات الذواكر من كامل سوق أشباه الموصلات نسبة 33 بالمائة في عام 2019 و 34 بالمائة في عام 2020، مقارنة بـ 31 بالمائة سجلتها في عام 2017.

وأضاف السيد ياماجي: "في الوقت الذي تقود فيه أكبر 10 شركات شراءاً لشرائح أشباه الموصلات، حصة متزايدة من السوق، بات على مسوقي منتجات التكنولوجيا لدى شركات تصنيع مثل هذه الشرائح تركيز اهتمامهم على أكبر 10 عملاء محتملين". واختتم بالقول: "من الأهمية بمكان أن يستفيدوا على نحو واسع من الميزانية المفتوحة المتاحة بسبب تراجع متوسط سعر البيع لذواكر الوصول العشوائي لتشجيع عملائهم من المستهلكين على استخدام شرائح بمواصفات عالية أو أن يقوموا بتعزيز المحتوى مستفيدين من توافر سعات أعلى للذواكر في أجهزتهم".