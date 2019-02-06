6 نصائح لحماية الأطفال من مخطار شبكة الانترنت

بقلم: تميم توفيق، رئيس شركة نورتن الشرق الأوسط

أصبح الإنترنت ساحة الألعاب الجديدة للأطفال اليوم، حيث يقضون غالبية يومهم على أجهزتهم المتنقلة بدلاً من اللعب في خارج المنزل. ويعد الإنترنت شأنه شأن العالم الخارجي، لما ينطوي عليه الفضاء الرقمي من مخاطر خاصة.

وبحسب نتائج دراستنا الأخيرة، يرى أكثر من نصف أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يمكن أن تساعد في تعزيز مهارات حل المشكلات والتعلم لدى الأطفال (62%)، فيما يرى البعض أنها تساعدهم على الإبداع (48%)، وقال 45% منهم إنها إحدى العوامل التي تبعث على السعادة. وفي الوقت الذي لم ينشأ الكثير من الآباء اليوم في الجيل الرقمي محاطين بالتكنولوجيا التي يعتبرها أطفالهم أمراً مسلّماً به، إلا أنهم يشعرون بالقلق بشأن التهديدات التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وليس هذا الأمر مستغرباً، إذ أن الآباء في العصر الحديث ليست لديهم المعرفة والحكمة الكافية التي كان يمتلكها آباؤهم، بشأن طرق المحافظة على سلامة أطفالهم من الأشخاص الآخرين، وما قد يواجهونه عبر الإنترنت أو مقدار الوقت الواجب أن يقضونه أمام شاشة الجوال .

ولمساعدة أبنائهم على تحقيق أقصى استفادة من الإنترنت، يجب على الآباء فتح حوار مستمر مع أطفالهم حول تجاربهم على الإنترنت وكيف يحافظون على سلامتهم خلال فترات دخولهم على الإنترنت. ومن الأهمية مكان أيضاً أن يراعي الآباء مقدار الوقت الذي يقضونه هم أنفسهم على الإنترنت، وأن يصبحوا قدوة لأطفالهم.

نصائح للآباء للحفاظ على سلامة أولادهم أثناء استخدام الإنترنت: