صور منقحة تستعرض لنا كيف قد يبدو التصميم النهائي لهاتف سامسونج القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعرف القليل بشأن هاتف سامسونج القابل للطي، على الرغم من حقيقة أن شركة سامسونج قامت بإجراء إعلانين لهما علاقة بهذا الهاتف، الأول في شهر نوفمبر من العام الماضي، والثاني في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2018 الذي أقيم في أوائل شهر يناير الماضي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف، لم نحصل على صور رسمية تعرض لنا كيف سيبدو التصميم النهائي لهذا الهاتف الفريد من نوعه.

في إنتظار أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن صور التصميم النهائي لهاتفها القابل للطي، قام موقع LetsGoDigital بإجراء بعض التعديلات على الصور الحاسوبية التي قام بنشرها في وقت سابق والتي تجسد تصميم هاتف سامسونج القابل للطي. ربما يكون التغيير الأكثر وضوحًا هو المفصل الذي أصبح مسطحًا وليس مستديرًا ومقسمًا مثل مفصل Surface Book. وعلاوة على ذلك، يبدو كل شيء رقيقًا بشكل مدهش، حتى إطار الشاشة أصبح نحيفًا أيضًا.

وبالعودة إلى ما تم تداوله في الفترة الماضية، فقد تردد بأن هذا الهاتف القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold سيأتي مسبقًا مع الإصدار الثالث 3.0 من المساعد الرقمي Bixby. وقيل كذلك بأن هذا الهاتف سيضم شاشة في الخارج بحجم 4.6 إنش، وشاشة ثانية في الداخل بحجم 7.3 إنش يمكن الوصول إليها من خلال تمديد الجهاز. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وبطاريتين منفصلتين بحيث ستكون كل واحدة في طرف.

عموما، من المرجح أن نعرف كل شيء بشأن النسخة النهائية من الهاتف Galaxy Fold، بما في ذلك التصميم والمواصفات التقنية النهائية في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة الكورية الجنوبية أيضا بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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