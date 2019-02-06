شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Energizer تستعد لطرح هاتف ذكى بأكبر بطارية على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت تسريبات أن شركة Energizer المتخصصة فى صناعة البطاريات، تستعد للكشف عن هاتف ذكى بسعة بطارية مهولة، إذ ستبلغ مساحتها 18000 ميلى امبير، فى محاولة للتغلب على أزمة قصر عمر البطاريات التى تواجه مستخدمى الهواتف الذكية.

ووفقاً لموقع futura-sciences، ستعلن شركة Energizer عن هاتفها الجديد فى مؤتمر "Mobile World" لعام 2019.

وقال الموقع المعنى بشئون التقنية والتكنولوجيا إن الهاتف الجديد يتميز بشاشة قابلة للطى وكاميرة بارزة عالية الدقة، بجانب بطاريته ذات السعة الكبيرة.

وكشفت تسريبات أن الشركة سوف تطلق عدة هواتف ذكية وليست واحد فقط، ستحمل أسماء Power Max بطارية سعتها 18000 ميلى امبير وهو الأكبر على الاطلاق و Ultimateو Energy و Hardcase.