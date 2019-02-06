شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر الوضع الليلى بمتصفح كروم على ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد نشره أحد المستخدمين عبر شبكة التواصل الإجتماعية "ريديت" عن ظهور أولى النسخ الاختبارية من متصفح كروم على نظام التشغيل ويندوز والتى تأتى بميزة الوضع الليلى، لتعطي طبقة لونية مشابهة إلى حد كبير مع وضع التصفح الخفى.

وقد كان المستخدمون خلال السنوات الماضية يلجأون لإضافات و"ثيمات" خارجية تسمح بتطبيق التصميم الأسود الذى يراه الكثير من المستخدمين أجمل من التصميم التقليدى، فيما كانت جوجل قد بدأت مؤخرا استخدام تصميم الوضع الليلى فى تطبيقاتها وبرامجها، حيث تنوى جوجل تطبيقه فى متصفح كروم رسميا وذلك على أجهزة ويندوز.

لكن التقرير يشير إلى أنه من الممكن أن يتم إجراء تعديلات على درجة اللون الأسود وتغييره ما بين القوائم والصفحات، لكن من شبه المؤكد أنه سيصل لاحقاً للجميع في الإصدار الرسمى، حيث من المتوقع أن تطلقه جوجل رسميا مع إصدار كروم 73 أو 74 بحسب المشاكل التي تظهر معها.