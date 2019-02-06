شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيلون موسك يكشف عن أول اختبار لصاروخ Starship الفضائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون موسك مؤسس شركة الفضاء الأمريكية "space-X"، أن شركته قامت بإجراء الاختبار الأول لصاروخ مخصص لرحلات الفضائية البعيدة.
وقال فى تغريدة له على حسابه الخاص بموقع تويتر أن هذا الاختبار هو الأول لمحركات صاروخ " Starship "، مشيرا إلى أن نوع المحركات هو Raptor والذى يمتلك قدرة لإعطاء دفع يصل إلى 200 طن.
ويذكر أن المرة الأولى التى اعلن فيها موسك عن مشروع "Starship"، كان فى مؤتمر "أديلايد" الفضائى الذى أقيم فى أستراليا، فى سبتمبر من عام 2017، والذى كشف خلاله عن التصميم الأولى للصاروخ عام 2018.
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