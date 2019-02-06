البيئة : العوامل الجوية تؤثر على جودة الهواء اليوم وغدا

كتبت أمانى سلامة
أعلنت وزارة البيئة أنه منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير إنخفض مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية حيث الهدوء النسبى للرياح الجنوبية الشرقية ومع التهوية الرأسية السيئة ساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية والأنشطة الصناعية الجنوبية.ومع الظهيرة نشطت الرياح نسبياً
قادمة من الإتجاه الجنوبى والجنوبى الغربى مما ساعد على إثارة الرمال والأتربة خاصة على جنوب وغرب القاهرة الكبرى.
يأتى ذلك أستنادا إلى البيان
الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية...
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