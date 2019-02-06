شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع rsute.ru الروسى الضوء على عدة اكتشافات تم رصدها فى أشهر الأماكن وأكثرها رعبا، ألا وهو مثلث برمودة، المعروف أيضا بمثلث الموت أو مثلث الشيطان، والذى ما زال يثير حيرة العلماء والخبراء حول العالم، وفيما يلى أبرز هذه الاكتشافات..

عثرت مجموعة من العلماء فى علوم البحار، على مدينة غارقة يعود تاريخها إلى 50 ألف عام، فى منطقة "مثلث برمودا"، إذ استطاعت بولين زاليتسكى، مهندسة علوم البحار، بالتعاون مع العلماء، من العثور على مجموعة كبيرة من الأحجار التى تشبه الأهرامات، وقالت إن العينات التى تم العثور عليها بواسطة الروبوتات البحرية الذكية، أكدت أن تلك الأحجار كانت عباة عن بنية تم تشييدها منذ أكثر من 200 ألف عام، ولكنها غمرتها المياه مع مرور الوقت .

حفر متراكمة

ومن ناحية أخرى عثر علماء تابعين لجامعة القطب الشمالى النرويجية على حفر متراكمة فى أعماق المحيط الأطلسى فى المنطقة المعروفة بـ"مثلث برمودا".

وأوضح العلماء أن تلك الحفر نتجت بسبب الانفجارات الضخمة التى جرت لكرات من غاز الميثان، وهو ما قال العلماء أنها قد تكون السبب الحقيقى وراء الغموض فى اختفاء السفن والطائرات فى تلك المنطقة.

هرم غامض

ومن أبرز الاكتشافات التى وُجدت بـ"مثلث برمودا"، هو هرم غريب الشكل كما وصفه علماء اليوفولوجى (علم الأجسام الغامضة)، والذى قالوا عنه انه ربما يكون سبب وقوع عدة أحداث غامضة تحدث فى المنطقة.

وبالنسبة للهرم فتم وصف شكله بكونه مصنوع من الزجاج، ولكنهم عجزوا عن تفسيروصول هذا الهرم فى قاع المحيط.