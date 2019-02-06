شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تستحوذ على شركة تخزين الطاقة Maxwell مقابل 218 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، مؤخرا على شركة Maxwell Technologies فى صفقة بقيمة 218 مليون دولار، حيث تسعى شركة تسلا من خلال هذا الاستحواذ على تطوير وتحسين بطاريات السيارات الكهربائية مع خفض التكلفة لمواجهة منافسى الشركة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فتسعى "تسلا" لدعم تطوير البطاريات فى السيارات الكهربائية التى تنتجها الشركة لمواجهة المنافسة الكبيرة فى سوق السيارات، وفى إطار تحقيق هذا التطوير انتهت الشركة مؤخراً من عقد استحواذ على شركة Maxwel.

ومن المتوقع أن يتم هذا الإستحواذ بشكل كامل مع إنتهاء الربع الثانى من 2019، فيما أكد Franz Fink الرئيس التنفيذى لشركة Maxwel إلى أن صفقة الإستحواذ تأتى فى مصلحة مساهمى الشركة والمستثمرين أيضاً، حيث من المتوقع أن تنتقل خبرة Maxwel فى مجال الطاقة لتكون جزء من مستقبل صناعة السيارات والبطاريات لشركة تسلا.

وتعد تقنية Maxwell فى الطاقة الكهربائية الجافة والتى تستخدم لصناعة urtlacapacitor هى التقنية الأكثر أهمية والتى تسعى تيسلا لتطويرها لتكون جزء من صناعة البطاريات الكيميائية لدعم فعالية أكبر وتكلفة أقل فى البطاريات، وهو ما يعزز مركز تيسلا فى سوق السيارات بالتأكيد لمواجهة منافسيها.

وقال متحدث باسم تسلا فى بيان أرسل بالبريد الالكترونى إلى تك كرانش "نحن نبحث دائما عن عمليات استحواذ محتملة ذات معنى بالنسبة للشركة ونؤيد مهمة تسلا فى تسريع انتقال العالم إلى طاقة مستدامة."