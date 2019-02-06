شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يوسع ميزة "Explore" للاختبار على مزيد من الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد أكد موقع يوتيوب أن ميزة الاختبار تأتى الآن مصحوبة باقتراحات من منشئى محتوى أصغر وأحدث، وتم توفيرها لعدد صغير من المستخدمين التجريبيين، ومن خلال هذه الميزة الجديدة المشابهة لتلك الميزة الموجودة في انستجرام، يهدف YouTube إلى توسيع نطاق التوصيات وإدراج مواضيع متنوعة قد لا يواجهها مستخدموه الذين يبلغ عددهم 1.8 مليار مستخدمًا غير ذلك.

وبينما وسّع YouTube نطاق وصول الميزة التجريبية، لم تعلن الشركة بعد عن خطة نهائية لإدراج علامة التبويب "استكشاف" لجميع المستخدمين.

وأضاف التقرير: "فى الوقت الحالى، لا تزال ميزة" Explore "تجريبية، وتتطلع الشركة إلى جمع مزيد من التعليقات قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن توفر الميزة على نطاق أوسع"، وقد تم إصدار الاختبار لأول مرة فى يوليو 2018 إلى 1٪ فقط من مستخدمي ايفون.