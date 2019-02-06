شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستحوذ على فريق كبير من مطورى التشفير المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة فيس بوك على أول شركة فى مجال "البلوك تشين"،وهى شركة Chainspace، المتخصصة فى مجال المعاملات المالية الرقمية، والتى تضم 11 شخصًا، وبدأها خمسة مؤسسين مؤهلين بشكل جيد، منهم متخصصون من جامعة كامبريدج، وعدة باحثين من كلية لندن الجامعية.

ومن المحتمل أن تكون هذه الخطوة قد تم إجراؤها للحصول على فريق كبير من مطورى التشفير المحترفين، من أجل تطويرعملة رقمية مشفرة.

وحتى الآن لم يكشف فيس بوك عن المبلغ المدفوع مقابل الاستحواذ، وتعد هذه الخطوة جزءًا من منفصلة لفيس بوك من أجل تطبيق blockchain فى النظام الأساسى لوسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك خطط إطلاق عملة مشفرة محلية .

وفى السياق ذاته عينت فيس بوك ديفيد ماركوس كان، الرئيس السابق لباى بال، فى أبريل الماضى لقيادة هذه المبادرة.