آبل تبدأ بيع نسخ مجددة من هاتف “آيفون إكس” بسعر…

بدأت شركة آبل يوم أمس الاثنين بيع نسخ معاد تجديدها من هاتفها الذكي الأشهر لعام 2017، “آيفون إكس” iPhone X، عن طريق متجرها الإلكتروني، وذلك للمرة الأولى منذ طرح للبيع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ويمكن إيجاد النسخ المعادة التجديد من هاتف “آيفون إكس” ضمن قسم “عروض مميزة” Featured Offers على الصفحة الرئيسية لـ “المعاد التجديد المعتمد” Certified Refurbished ضمن متجر آبل الإلكتروني apple.com.

وتتوفر النسخ المفتوحة من هاتف “آيفون إكس” باللونين الرمادي والفضي بسعة 64 جيجابايت و 256 جيجابايت بسعر 769 دولارًا أمريكيًا

و 899 دولارًا أمريكيًا، على التوالي في الولايات المتحدة، وللمقارنة تتوفر النسخ الجديدة الهاتف لذات السعة بسعر 999 دولارًا أمريكيًا و 1,149 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن هذه النسخ المعاد التجديد من هاتف “آيفون إكس” تتوفر أيضًا في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 769 جنيهًا إسترلينيًا لسعة 64 جيجابايت، وبسعر 899 جنيهًا إسترلينيًا لسعة 256 جيجابايت.

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وتقول شركة آبل إن جميع طرازات آيفون التي تم تجديدها تُفحص وتُختبر وتُنظَّف ويُعاد تغليفها بصندوق أبيض جديد مع كافة الكتيبات والملحقات. وتقوم الشركة أيضًا بتثبيت بطارية جديدة وتستبدل الغلاف الخارجي، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التمييز بين جهاز آيفون الجديد والمجدّد.

يُشار إلى أن أي هاتف آيفون مُجدد يأتي مع ضمان آبل القياسي لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ تسليم الجهاز. ويمكن تمديد الضمان لمدة تصل إلى عامين من تاريخ الشراء الأصلي مع خدمة AppleCare+ لجهاز “آيفون إكس”، بتكلفة 199 دولارًا في الولايات المتحدة و 199 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

ويُشار أيضًا إلى أن آبل كانت قد بدأت بيع نسخ مجددة من هاتفي “آيفون 8” و “آيفون 8 بلس”، اللذين تم الإعلان عنهما إلى جانب هاتف “آيفون إكس” في شهر أيلول/سبتمبر 2017، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.