كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “royal jet capsule”.. تجربة فاخرة على الماء

متابعة-سنيار: تم تصميم هذه النسخة الجديدة من الكبسولة النفاثة المسماة “الإصدار الملكي 001” لأحد العملاء، وهي توفر 18 مترًا مربعًا من المساحة الواسعة، وتوفر 9 مقاعد، في حين تم تجهيزها بغرفة مرحاض وركن لتناول الطعام في الجزء الخلفي.

تم تزويد الطائرة بمحركات ديزل yanmar، مع مجموعة من الطاقة التي تصل من 370 حصاناً إلى 1040 حصاناً، إلى جانب أحدث محركات النفاثات من طراز hamilton، ويمكنها الوصول إلى سرعات من 32 عقدة حتى 62 عقدة على التوالي.

نظام تكييف الهواء الذي تم تركيبه حديثًا يخلق عادة مثالية داخل الهيكل، لاستخدامها اليومي في الماء في الظروف الجوية الساخنة أو الباردة.

ويعتبر الباب الخلفي الأوتوماتيكي، والزجاج الأمامي الآلي، مجرد أمثلة قليلة على التفاصيل الجديدة، المتوفرة على السلسلة الجديدة من الكبسولات النفاثة.

ويمكن تشغيل محركات كهربائية توركيدو الزرقاء ذات اللون الأزرق بقوة 40 حصان للإبحار حتى 12 عقدة في الوضع الكهربائي.