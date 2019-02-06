تكنولوجيا: لأول مرة.. علماء يستخدمون الطائرات بدون طيار لجمع عينات مخاط الحيتان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عدد من علماء الأحياء التابعين لجامعة ماكوارى فى سيدنى من استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونات" بطريقة تعد هى الأولى من نوعها، لمتابعة الصحة العامة للحيتان. وأوضح القائمون على الدراسة لوكالة رويترز أن الطائرات بدون طيار استخدمت فى جمع عينات من سوائل تفرزها الحيتان، وأوضحوا أن السوائل هى مخاط الحوت الأحدب. وقال علماء إن تلك العينات مهمة للغاية فى الدراسة العميقة لحالة الحيتان الصحية، إذ يتم اخذ الرذاذ المرئى الذى يتصاعد من أنف الحوت عندما يصعد إلى السطح ليتنفس، وذلك عن طريق طبق بترى مثبت فى الدرونات ومزود بغطاء يمكن فتحه بواسطة من يتولى التحكم فى الدرون.

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