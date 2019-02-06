شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميا.. ميزة حذف الرسائل unsend تصل لمستخدمى ماسنجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع فيس بوك أخيرا ميزة unsend لحذف الرسائل بعد إرسالها على تطبيق ماسنجر، بعد الاعلان عن اقتراب وصول الميزة الجديدة، التى تم إطلاقها بتطبيق واتس آب منذ شهور طويلة.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانية، لن يتمكن مستخدمو تطبيق ماسنجر من حذف الرسائل المرسلة سوى بعد 10 دقائق فقط من إرسالها، وبعد نفاد المدة لن يتمكنوا من استعادة ما تم إرساله.



ميزة unsend

وقال متحدث باسم فيس بوك: اعتبارًا من اليوم، يتمتع مستخدمو فيس بوك عبر العالم بتحكم أكبر فى محادثاتهم ويمكنهم حذف الرسائل خلال فترة زمنية محدودة."

وأوضح فيس بوك أن الحد الزمنى الذى يمتد لـ10 دقائق، صمم خصيصا لتزويد المستخدمين بمزيد من التحكم والمرونة فى رسائلهم مع ضمان أيضًا منع إساءة استخدام الميزة"

وسيتم طرح الميزة لمستخدمى Facebook Messenger فى جميع أنحاء العالم بدءًا من اليوم.