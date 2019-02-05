تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Xiaomi Mi 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي هاتف Mi 8 Pro في شهر سبتمبر من عام 2018، وهو نسخة متطورة عن إصدار Mi 8، إذ أضافت الشركة بعض الميزات المتطورة للـ Mi 8 Pro بما في ذلك مستشعر بصمة الأصبع الموجود ضمن الشاشة، وبهذا، يعدّ هاتف Mi 8 Pro أول هاتف من شركة شاومي يدعم هذه الخاصية.

يتضمن هاتف Mi 8 Pro نفس مواصفات Mi 8 ولكن مع بعض الميزات الإضافية المتطورة، إليكم مراجعة للهاتف الذكي Xiaomi Mi 8 Pro:

التصميم

يتميز هاتف Mi 8 Pro بتصميم مبتكر ومذهل للغاية، فهو يحتوي على هيكل مزود بطبقة زجاجية شفافة من نوع Gorilla Glass 5 مع حواف من الألمنيوم، ويزن الهاتف حوالي 177 جرام ويبلغ سُمكه 154.9 × 74.8 × 7.6 ملم.

يفتقر الهاتف إلى فتحة الذاكرة الخارجية ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم وأيضًا لا يوجد به أي معيار لمقاومة المياه. وبالرغم من ذلك، فهو يحتوي على منفذ مزدوج لشرائح SIM مع مستشعر لبصمة الأصبع تحت الشاشة، مما يجعله أول هاتف لشاومي يدعم هذه الخاصية.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأحمر.

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED يبلغ حجمها 6.21 بوصة مع دقة 1080 × 2248 بكسل بكثافة 402 بكسل لكل بوصة، وتشغل الشاشة حوالي %83.8 من هيكل الجهاز ويظهر بها نتوء عريض من الأعلى.

تحتوي الشاشة أيضًا على طبقة من زجاج Gorilla Glass 5، كما تدعم نطاق ألوان DCI-P3 حتى 16 مليون لون بالإضافة إلى خاصية HDR10، وأهم ما يميزها هو أنها تضم مستشعر لبصمة الأصبع.

الكاميرا

يأتي هاتف Mi 8 Pro بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الأولي و f/2.4 للكاميرا الثانوية والمخصصة للتقريب البصري حتى ضعفين، هذا وبالإضافة إلى فلاش من نوع LED.

تدعم الكاميرا الخلفية خاصية بانوراما و HDR و PDAF، هذا وبالإضافة إلى تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 60 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30/240 إطار في الثانية.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، حيث تدعم خاصية HDR وتصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطار في الثانية، كما يمكن استخدمها للتعرف على الوجه وفتح قفل الهاتف.

الأداء

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 845 ثماني النواه من كوالكوم بتقنية تصنيع 10 نانومتر وتردد 4 × 2.8 جيجاهرتز من نوي Kryo 385 Gold و 4 × 1.8 جيجاهرتز من نوي Kryo 385 Silver، هذا وبالإضافة إلى معالج رسومات Adreno 630.

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد أوريو إصدار 8.1 المستند إلى واجهة مستخدم MIUI 10.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، في حين تأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجابايت، ومع الأسف لا يوجد منفذ لشرائح ذاكرة خارجية.

البطارية

يحتوي الهاتف على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 مللي أمبير، ومن أهم المميزات الموجودة بالهاتف هو انه يدعم تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4 بقوة 18 واط.

السعر

يأتي الهاتف بسعر 2299 ريال سعودي أي ما يعادل 613 دولار أمريكي.

0.00 يتمتع هاتف Mi 8 Pro من شاومي بعدة خصائص متطورة بما في ذلك مستشعر البصمة ضمن الشاشة وميزة التعرف على الوجه والأداء الممتاز والتصميم المبتكر، وقد يفتقر الهاتف إلى بعض الوظائف، ولكنه يعتبر هاتف رائع بصفة عامة. 9.0/10 الإيجابيات تصميم مبتكر.

أداء رائع.

يدعم تقنية الشحن السريع.

يدعم خاصية التعرف على الوجه.

يدعم خاصية مستشعر البصمة ضمن الشاشة. السلبيات يفتقر إلى معيار مقاومة المياه.

يفتقر إلى مقبس 3.5 ملم.

يفتقر إلى فتحة الذاكرة الخارجية.

البطارية غير قابلة للإزالة.

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