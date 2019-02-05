تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الكشف عن صاحب "بيضة انستجرام" وجوجل تعلن أرباحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بعدد من الأحداث والموضوعات التكنولوجية المهمة التى نالت اهتمام كبرى الصحف والمواقع العالمية، وعلى رأسها إعلان شركة جوجل عن أرباحها والكشف عن هوية صاحب حساب "بيضة" انستجرام الشهيرة.. الحصاد التالى يستعرض أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا.. نيويورك تايمز تكشف هوية صاحب حساب "البيضة" الأشهر عالميا على إنستجرام بعد اكتشافه ثغرة بفيس تايم.. أبل تكافئ طفل عمره 14 عاما بـ25 ألف دولار 39.1 مليار دولار حصيلة أرباح جوجل بالربع الأخير فى 2018 بزيادة 22% أبل تتغلب على مايكروسوفت وتصبح الشركة الأعلى قيمة لدقائق معدودة رئيس جوجل: لن نتهاون فى حربنا ضد لعبة "فورتنيت" من 2004 لـ2018.. كم زاد عدد مستخدمى فيس بوك عاما بعد عام؟ دراسة: "بوتات" تويتر أصبحت أكثر نشاطا بانتخابات التجديد النصفى الأمريكية أبل تقدم للحكومة الروسية تفاصيل تخص بيانات مستخدميها داخل روسيا

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