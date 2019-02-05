الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo سيحمل إسم Oppo Find Z، وسيصل مع المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo والذي من المفترض أن يأتي لخلافة الهاتف Oppo Find X الحالي سيحمل إسم Oppo Find Z لأنه تم رصد شركة Oppo تقوم بتسجيل هذا الإسم كعلامة تجارية لدى مكتب الملكية الفكرية التابع للإتحاد الأوروبي.

أضف إلى ذلك أنه تم رصد الهاتف Oppo Find Z في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بالمعالج Snapdragon 855. ونظرًا لأن إستخدام Snapdragon 855 يعني أيضًا دعم مودم شبكات الجيل الخامس Qualcomm X50، فهناك إحتمال أن يكون Oppo Find Z هو الهاتف الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Oppo.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يضم الهاتف Oppo Find Z كاميرا خلفية توفر تقريب بصري هجين يصل إلى 10 أضعاف، ومستشعر لبصمات الأصابع يغطي نسبة كبيرة من الشاشة ويملك القدرة على قراءة إصبعين في آن واحد. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Oppo Find Z ثلاث كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الثالثة ستكون عبارة عن Time Of Flight وستكون مخصصة للواقع المعزز. وأخيرًا، سيستخدم الهاتف Oppo Find Z تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC والتي تسمح بشحن الهاتف بسرعة 50W.

من غير المحتمل أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find Z في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. وبدلاً من ذلك، نحن نتوقع أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في حدث خاص في وقت لاحق من هذا العام.

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