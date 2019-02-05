بعض ميزات Inbox قد تشق طريقها إلى تطبيق Gmail في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عدة سنوات، قام فريق Gmail في شركة جوجل بإطلاق تطبيقًا جديدًا للبريد الإلكتروني يدعى Inbox. كانت الفكرة من وراء إطلاق هذا التطبيق هو مساعدة المستخدمين على تسهيل مهمة الوصول إلى رسائلهم الإلكترونية من خلال فرز جميع الرسائل الإلكترونية وتصفيتها من البريد الوارد الرئيسي، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الرسائل الإلكترونية الواردة المهمة فقط. كان تطبيق Inbox ذكيًا أيضًا لدرجة أنه كان قادرًا على فرز الرسائل الإلكترونية إستنادًا إلى محتواها، مثل الرحلات والمشتريات والمزيد.

لسوء حظ مستخدمي Inbox، أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بإغلاق تطبيق Inbox هذا العام، وقد بدأت الشركة بإرسال إشعارات للمستخدمين لتذكيرهم بالرجوع مرة أخرى إلى تطبيق Gmail. الآن إذا كنت من محبي بعض ميزات Inbox، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه في منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit، إكتشف u/moodio أن شركة جوجل تختبر على ما يبدو جلب بعض ميزات Inbox إلى تطبيق Gmail.

يدعي u/moodio أنه تلقى الصورة الموجودة أدناه من صديق تعرض تطبيق Gmail وهو يحصل على ميزات مثل الرسائل المثبتة، والفئات المجمعة، والتذكيرات، وما إلى ذلك. يبدو أن هذا لا يزال في المراحل الأولى من الإختبارات حيث لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به فيما يتعلق بهذه الميزات، لذلك فإن ما تراه في الصورة قد لا يكون النسخة النهائية.

تردد أيضًا أنه من الممكن أن تكشف شركة جوجل عن هذه التغييرات في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 المقرر عقده في شهر مايو المقبل. من الجيد أن نرى بعض ميزات Inbox تشق طريقا إلى Gmail، لذا إذا كنت من محبي تطبيق Inbox، فهذا أمر يستحق أن تتطلع إليه.

المصدر.