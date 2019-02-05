تكنولوجيا: ابل تستعد لدفع ضرائب للحكومة الفرنسية بقيمة 500 مليون يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر عبر رويترز عن موافقة ابل على دفع ضرائب للحكومة الفرنسية خلال الفترة القادمة، حيث تم تقدير قيمة الضرائب المستحقة على شركة ابل بقيمة 500 مليون يورو.

خضعت شركة ابل مؤخراً للتدقيق المالي من قبل السلطات الفرنسية، ونتيجة لهذا التدقيق وافقت شركة ابل على دفع الضرائب التي تم تحديدها عبر السلطات الفرنسية والتي لم تكشف عنها ابل بشكل رسمي، إلا أن القنوات الإعلامية قدرت هذه الضرائب بقيمة 500 مليون يورو أو ما يصل إلى 571 مليون دولار.

من ناحية أخرى أكدت ابل على أن الشركة تخضع لتدقيق منتظم من قبل السلطات المختصة في الكثير من دول العالم، وقد إنتهت بالفعل من إجراءات التدقيق المالي وتقدير الضرائب المفروضة على الشركة خلال السنوات الأخيرة في فرنسا، كما أكدت على نشر تفاصيل حسابات الشركة لاحقاً.

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