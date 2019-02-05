صورة مسربة واقعية تستعرض لنا تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Vivo V15 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري، وهو نفسه اليوم الذي ستقوم فيه شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف في الأيام القليلة الماضية، والآن نحن هنا مع تسريب جديد.

في الواقع، لقد حصلنا اليوم على صورة مسربة واقعية تستعرض لنا الهاتف Vivo V15 Pro من الخلف، وهي الصورة التي تؤكد لنا من جديد بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية. وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع كاميرا أمامية منبثقة.

وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة كذلك، فهذا يعني بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك شاشة Super AMOLED تضم مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

كما سبق وأشرنا في بداية المقال، فمن المفترض أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري علمًا أنه من المرجح أن يكلف 25 آلف روبية هندية وهو ما يعادل 350 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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