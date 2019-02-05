شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم للحكومة الروسية تفاصيل تخص بيانات مستخدميها داخل روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة أبل الأمريكية، للحكومة الروسية كشفا مفصلا بالبيانات الخاصة بمستخدمى خدماتها داخل روسيا امتثالا لأحد القوانين المحلية بالبلاد الذى دخل حيز التنفيذ فى 2015. وبحسب القانون الروسى، يتعين على الشركة الأمريكية أن تخزن البيانات الخاصة بمستخدمى خدماتها داخل روسيا؛ والتى تشمل الاسم وعنوان البريد التقليدى والبريد الإلكترونى ورقم الهاتف فى أجهزة خوادم داخل البلاد. ووفقا للطلب التى قدمته الشركة الأمريكية مؤخرا للحكومة الروسية، قالت أبل إنها تجمع تلك المعلومات من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء وتزويدهم بمعلومات تخص منتجاتها الجديدة. ولم يذكر الطلب أى بيانات شخصية أخرى مثل الرسائل والوثائق والصور وجهات الاتصال التى تحفظها الشركة فى العادة على خدمة أبل آى كلاود للتخزين السحابى.

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تقدم للحكومة الروسية تفاصيل تخص بيانات مستخدميها داخل روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.