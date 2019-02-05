شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2004 لـ2018.. كم زاد عدد مستخدمى فيس بوك عاما بعد عام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مارك زوكربيرج طالب هارفارد البالغ من العمر 19 عامًا فى 4 فبراير 2004، إلى جانب بعض زملائه ، موقعًا إلكترونيًا صغيرًا باسمThe facebook، الذى كان مهمته وقتها مساعدة زواره على البحث عن أشخاص فى مدرستهم، ومعرفة من زملاؤهم فى الفصول الدراسية، والبحث عن أصدقاء الأصدقاء.

وقد انتشرت الخدمة فى الحرم الجامعى فى هارفارد فى البداية، واكتسبت شعبية بسرعة، ثم تم طرحها فى وقت لاحق فى كليات أخرى، وبحلول نهاية عام 2004، كان لدى Thefacebook أكثر من مليون مستخدم مسجل، ولم تنتقل الشركة التى تأسست حديثًا وقتها إلى سيليكون فالى فحسب، بل ضمنت أيضًا استثمارًا بقيمة 500000 دولار أمريكي، وبعد تغيير اسمها إلى "فيس بوك" فقط فى عام 2005، فتحت الشبكة الاجتماعية لعامة الناس فى خريف عام 2006، مسجلة بداية واحدة من أكثر قصص النمو تميزًا فى التاريخ.

وفى غضون ثلاث سنوات، أضافت الشبكة الاجتماعية 350 مليون مستخدم، وأصبحت فى صيف عام 2012 أول خدمة من نوعها على الإنترنت تصل إلى مليار مستخدم نشط شهريًا، وبحلول نهاية عام 2018، ارتفع هذا العدد إلى 2.32 مليار شخص، مما يعنى أن أكثر من نصف سكان العالم على الإنترنت يستخدمون المنصة، وفيما يلى عدد مستخدمى فيس بوك منذ انطلاقه حتى وقتناا هذا:

2004: وصل عدد مستخدمين لـ 1 مليون.

2005: وصل عدد مستخدمين لـ 7 مليون تقريبا.

2006: وصل عدد مستخدمين لـ 10 مليون تقريبا.

2007: وصل عدد مستخدمين لـ 80 مليون تقريبا.

2008: وصل عدد مستخدمين لحوالى100 مليون.

2009: وصل عدد مستخدميه لحوالى 400 مليون.

2010: وصل عدد المستخدمين 600 مليون مستخدم.

2011: وصل عدد المستخدمين لـ700 مليون مستخدم.

2012: وصل عدد المستخدمين 1.1 مليار مستخدم.

2013: وصل عدد المستخدمين لحوالى 1.25 مليار مستخدم.

2014: وصل عدد المستخدمين لحوالى 1.4 مليار مستخدم.

2015: وصل عدد المستخدمين لحوالى 1.6 مليار مستخدم

2006: وصل عدد المستخدمين لحوالى 1.8 مليار مستخدم.

2007: وصل عدد المستخدمين لحوالى 2.1 مليار مستخدم.

2018: وصل عدد المستخدمين لحوالى 2.3مليار مستخدم.