تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy A90 بكاميرة منبثقة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الصور التي رصدت اليوم على شبكة الإنترنت، تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف سامسونج القادم Galaxy A90 الذي يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة للمرة الأولى في هواتف سامسونج.
أكدت شركة سامسونج مؤخراً أنها تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المتوسطة الذي يضم تصميم الكاميرة المنبثقة من الهاتف، على أن ينطلق هاتف Galaxy A90 في وقت لاحق هذا العام.
وقد بدأت التسريبات المصورة التي تضع تصور لتصميم هاتف Galaxy A90 في الإنتشار على شبكة الإنترنت، حيث رصدت صور بتصميم الكاميرة المنبثقة من الجانب الأيسر للهاتف، بينما يأتي النموذج الثاني بتصميم لكاميرة منبثقة من منتصف الهاتف.
أيضاً من المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم رأسي، كما يدعم تصميم كاميرة السيلفي المنبثقة من داخل الهاتف أبعاد وعرض أكبر في الشاشة بنسبة 92%، ويضم الهاتف إطارات بتصميم نحيف جداً عدا إطار الجزء السفلي الذي يأتي بسمك أكبر إلى حد ما.
يذكر أن الصور تكشف عن تصميم يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة في هاتف Galaxy A90، إلا أن هذه الصور مازالت أول التسريبات المصورة التي تضع تصور لتصميم الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل مع تسريبات جديدة أو إعلان سامسونج الرسمي.
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