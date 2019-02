إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Galaxy A90 مع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - المسرب الصيني الشهير Ice Universe ألقى بالهاتف Galaxy A90 القادم من شركة سامسونج للتو في دوامة الشائعات. ونظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Galaxy A9 منذ فترة قصيرة فقط، فالمرء يتوقع أن تبدأ الشائعات الأولى حول هذا الهاتف بالظهور في النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، الإشاعة الأولى ظهرت بالفعل وتقول بأن الهاتف Galaxy A90 سيضم بالفعل كاميرا أمامية منبثقة.

قد لا يكون هذا الخبر مجنونًا كما يبدو. مع كل هذه الضجة حول الشاشات الخالية من الإطار، فإن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تلجأ إلى إستخدام الآليات المنبثقة من أجل الكاميرات الأمامية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت سلسلة هواتف Galaxy A Series 2018 على الكاميرات الخلفية الثلاثية والرباعية، وبالتالي تعد الكاميرات المنبثقة هي الخطوة التالية لتمييز الجيل المقبل من سلسلة هواتف Galaxy A Series عن الجيل الحالي.

كما سبق وأشرنا، هذه هي الإشاعة الأولى التي نحصل عليها بشأن الهاتف Galaxy A90، ولكن من المرجح أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في المستقبل المنظور نظرًا إلى أنه من المرجح أن يتم الكشف عن هذا الهاتف في النصف الثاني من هذا العام. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فهذا لا يزال يصنف ضمن خانة الشائعات.

Why do I say that the A90 is perfect? The answer is that the Galaxy A90 will be Samsung's first pop-up front camera phone, so its screen is perfect, there is no Notch, no Hole. pic.twitter.com/j01WWtPzh8