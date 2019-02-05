الهاتف +Galaxy S10 يصل لمنصة إختبار الأداء من جديد، وهذه المرة يحقق نتيجة أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series يقترب، وسوف يخبرك قسم البحث في الموقع بسرعة عن الكثير من الأشياء حول هذه الهواتف الرائدة الجديدة. ومع ذلك، فنحن سنكون أكثر من سعداء في حالة حصولنا على المزيد من المعلومات حول هذه الهواتف الذكية الثلاثة القادمة، وأحدث معلومة وردت إلينا اليوم تعرض لنا النتيجة التي حققتها النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 من الهاتف +Galaxy S10 في منصة إختبارات الأداء Geekbench.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد أحد هواتف سامسونج الرائدة القادمة في منصة إختبارات الأداء هذه، فقد تم من قبل رصد النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 من الهاتف +Galaxy S10 على نفس المنصة، وتم قبل ذلك رصد النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 من الهاتف Galaxy S10 أيضًا. ومع ذلك، نلاحظ اليوم أن النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 من الهاتف +Galaxy S10 شهدت تحسنًا في الأداء، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن عملية تطوير نظام التشغيل وصلت إلى المرحلة النهائية.

تظهر المقارنة السريعة أن هذه النسخة من الهاتف +Galaxy S10 حققت نتيجة أفضل بنحو 9 في المئة مقارنة مع Galaxy S10 في إختبار النوى المتعددة. وهذا الأمر لم يمنح نسخة Exynos 9820 من الهاتف +Galaxy S10 اللحاق بنسخة Snapdragon 855 فحسب، وإنما التفوق عليها أيضًا بنحو 100 نقطة، وعلى الرغم من أن هذا الفرق ليس له معنى بشكل عام، فهو سيعجب عشاق معالجات Exynos.

كانت نسخة Exynos بالفعل أقوى بكثير في إختبار النواة الواحدة مقارنة مع نسخة Snapdragon، ولكن النتيجة التي حققتها هذه النسخة الأخيرة كانت أيضًا أفضل بشكل طفيف.

ونظرًا إلى أنه لم يتبقى الكثير عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة، فنحن نتوقع أن تكون هذه هي النتائج التي ستحققها الوحدات النهائية من هذه الهواتف. ومع ذلك، سيتعين علينا الإنتظار لبضعة أسابيع قبل إصدار الحكم النهائي.

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