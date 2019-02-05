هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Meizu M9 Note

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قلنا لكم بأنه تم رصد الهاتف Meizu M9 Note القادم من شركة Meizu في موقع هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA، ولكن لم يتم الكشف آنذاك سوى عن عدد قليل من المعلومات حول هذا الهاتف، ولكن هذا تغير الآن.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد هيئة الإتصالات الصينية TENAA تعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Meizu M9 Note. ووفقا للمعلومات المدرجة الآن في موقع الهيئة الصينية، فيبدو أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك بأن الهاتف Meizu M9 Note سيضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح اليوم كذلك أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم بطارية بسعة 3900mAh، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 7.

ونظرًا إلى أن هيئة الإتصالات الصينية TENAA قامت بالمصادقة على هذا الهاتف الآن، فهذا يلمح إلى أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu M9 Note في المستقبل القريب، ولكننا لا نزال غير متأكدين من تاريخ حدوث ذلك بالضبط.

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