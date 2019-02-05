تكنولوجيا: صورة حية لهاتف Galaxy S10 باللون الأبيض وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الصور الحية لهاتف Galaxy S10 تكشف عن تصميم الهاتف المميز باللون الأبيض، مع الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم أفقي.

مع ترقب إنطلاق مؤتمر العملاق الكوري سامسونج للإعلان عن هواتف Galaxy S10 تنتشر التسريبات حول مواصفات ومميزات الإصدارات القادمة، وفي أحدث التسريبات المصورة كشف عن اللون الأبيض لهاتف Galaxy S10 في صور حية.

وقد نشرت التسريبات الجديدة عبر Evan Blass لذا تعد تسريبات مؤكدة إلى حد كبير، حيث يظهر الهاتف من الجهة الخلفية باللون الأبيض الصدفي المميز، وهو من أهم التفاصيل التي تكشف عنها الصورة، كما تعرض الصورة الكاميرة الخلفية الثلاثية وهي بالتأكيد واحدة من المواصفات التي ظهرت بالفعل في تسريبات سابقة.

أيضاً تؤكد الصورة على أن هذا الإصدار لا يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا هو أحد الإصدارات التي تضم مستشعر البصمة في الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن إستشعار البصمة في الشاشة يأتي في كلاً من Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس.

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