آبل تقوم بتوظيف عدد متزايد من الموظفين من أجل خدمة بث الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بأن شركة آبل تعمل على خدمة بث الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بها والتي تخطط لإطلاقها في الأشهر القليلة المقبلة. الآن بفضل قوائم الوظائف التي تم رصدها من قبل موقع 9to5Mac، فإنها تظهر مدى إهتمام شركة آبل الكبير بخدمتها القادمة. ويستند هذا على زيادة طفيفة في قوائم الوظائف في شركة آبل والتي يبدو أنها تتحدث عن ” البث | Streaming “.

إستنادًا إلى النتائج التي توصلوا إليها، كانت هناك حوالي 42 فرصة عمل إعتبارًا من منتصف شهر يناير في قسم Apple Interactive Media Group، وهو القسم المسؤول عن المنصة الأساسية التي ستستخدمها شركة آبل في خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها. وليس من المستغرب أن ترى آبل تقوم بتوظيف هذا الكم الكبير من المهندسين والخبراء لهذا الغرض.

في الأونة الأخيرة، كانت شركة آبل تحاول إقناع المطورين بتبني نظام الإشتراك في تطبيقاتهم. ويرجع ذلك إلى أن الإشتراكات تضمن تدفقًا ثابتًا للأرباح على عكس نظام الشراء العادي، كما يحفاظ على قاعدة المستخدمين. وعلاوة على ذلك، فقد نصح المحللون شركة آبل بتبني مثل هذا النظام في الماضي، ويبدو أن شركة آبل تقوم بذلك الآن.

إستثمرت شركة آبل قدرًا كبيرًا من المال للحصول على مجموعة من البرامج التلفزيونية والأفلام التي من المفترض أن تكون جزءًا من خدمتها القادمة. لا نعرف الكثير عن هذه الخدمة في الوقت الراهن، مثل الأسعار، وما الذي ينبغي علينا توقعه منها، وما إلى ذلك، ولكن البعض يقولون أنه يمكن أن تقوم شركة آبل بتضمين هذه الخدمة الجديدة في حزمة تشمل أيضا Apple News و Apple Music وغيرها من الخدمات الأخرى تتطلب إشتراك شهري أو سنوي ثابت. وبالتالي، هذا يعني أنه قد يكون بإمكانك الوصول إلى خدمة آبل الجديدة و Apple Music وغيرها من الخدمات الأخرى التابعة للشركة مقابل إشتراك شهري أو سنوي ثابت.

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