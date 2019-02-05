هاتف الألعاب Xiaomi BlackShark 2 سيصل في شهر مارس أو أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Xiaomi على وشك الإنتهاء من هاتفها الذكي الثالث الموجه للاعبين والذي من المرجح أن يصل إلى السوق تحت إسم BlackShark 2 علمًا أنه يحمل حاليًا الإسم الرمزي Skywalker داخل الشركة الصينية.

في مقالة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، كشف مدير المنتجات في شركة Xiaomi، السيد Wang Teng Thomas للمعجبين أنه ألقى نظرة على الهاتف BlackShark الجديد وإكتشف أنه مليء بالقوة ويمتاز بجاذبية الشخصية، وروعة المواصفات والإمكانيات. وجدير بالذكر أننا نعلم بالفعل بأن شركة Xiaomi تعمل على خليفة للهاتف BlackShark الذي تم إصداره في شهر أبريل من العام 2017، سيضم المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB على الأقل، فضلا عن نظام Android 9 Pie.

كشفت شركة Xiaomi النقاب عن الجيل الأول من الهاتف BlackShark في شهر أبريل من العام 2017، وقامت بعد ذلك بإطلاق الهاتف BlackShark Helo مع 10GB من الذاكرة العشوائية في شهر أكتوبر. وبالنظر إلى الإطار الزمني، فنحن نتوقع أن يصبح الهاتف BlackShark 2 رسميًا في شهر مارس أو أبريل.

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