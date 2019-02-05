صورة رسمية مسربة تستعرض لنا تصميم الساعة الذكية Galaxy Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا ما ستبدو عليه الساعة الذكية القادمة من شركة سامسونج. هذه الصورة الرسمية المسربة الجديدة أعطتنا فرصة إلقاء نظرة واضحة أكثر على تصميم الساعة الذكية. وكما تلاحظون، فهذه الساعة الذكية تضم تصميم مستدير مع شاشة تمتد إلى الطرف. وعلاوة على ذلك، فنحن نلاحظ وجود زرين فعليين في الجانب، تمامًا كما هو الحال مع الساعة الذكية الحالية Galaxy Watch. وعلى ما يبدو، هيكل الساعة الذكية Galaxy Sport سيكون مصنوعًا من المعدن.

يقال بأن الساعة الذكية Galaxy Sport ستحمل الإسم الرمزي SM-R500 مع العلم بأنه تم المصادقة عليها مؤخرًا من قبل هيئة الإتصالات التايوانية بعد أن تم المصادقة عليها من قبل نفس الهيئة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وفي حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تكون Galaxy Sport هي أول ساعة ذكية تحصل على ميزة Bixby Reminders.

وإلى جانب ذلك، فقد تردد أن هذه الساعة الذكية ستضم أيضًا ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ورقاقة NFC لتأمين عمليات الدفع، ونظام تحديد المواقع GPS لأغراض التتبع أثناء ممارسة الركض أو الأنشطة الرياضية الأخرى المماثلة، فضلا عن WiFi والبلوتوث ومقاومة المياه. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أننا نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هذه الساعة الذكية في المؤتمر الصحفي الذي تعتزم الشركة الكورية الجنوبية عقده يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.

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