شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: لن نتهاون فى حربنا ضد لعبة "فورتنيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح "ساندر بيتشاى" الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، فى مكالمة مع المستثمرين أمس الاثنين للإعلان عن الأرباح، بأن شركته ملتزمة بتقسيم إيراداتها الحالية مع المطورين.

وقال بيتشاى بخصوص رسوم متجر جوجل بلاى: "أعتقد أن هناك تبادلا للقيمة، وهذا هو معيار الصناعة، كما يتم تقسيم الايرادات بمتجر App Store بنسبة 70/30 مع مطورى التطبيقات".

وجاءت تعليقات بيتشاى ردا على سؤال من محلل فى وول ستريت حول الطريقة التى تسلكها جوجل للتغلب على وسائل التحايل التى يتبعها المطورين على متاجر التطبيقات التقليدية، وتقسيم العائدات، خاصة على أندرويد.

فى حين أن المحلل لم يذكر ذلك بالاسم، فإن إحدى الشركات الرئيسية التى أثارت ضجة كبيرة هى Epic Games ، التى تخطت متجر جوجل بلاى عندما أصدرت لعبة "Fortnite" على أندرويد فى العام الماضى، إذ قدمت الشركة اللعبة مباشرةً إلى المستخدمين، حتى لا تضطر لدفع 30٪ من الأرباح إلى جوجل.

وقدر المحللون أن جوجل خسرت نحو 50 مليون دولار بسبب عدم طرح "Fortnite" على متجر جوجل بلاى، وإذا أتبع المزيد من المطورين خطى Epic، فقد تزداد المشكلة سوءًا بالنسبة إلى جوجل.

وقال تيم سوينى، مؤسس شركة Epic Games فى أغسطس الماضى: "تمثل ضريبة المتجر البالغة 30٪ تكلفة عالية فى عالم يجب فيه على 70٪ من مطورى الألعاب تغطية جميع تكاليف تطوير وتشغيل ودعم ألعابهم، وعلى المنصات المفتوحة 30 ٪ لا يتناسب مع تكلفة الخدمات التى تقدمها هذه المتاجر".