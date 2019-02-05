شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتغلب على مايكروسوفت وتصبح الشركة الأعلى قيمة لدقائق معدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت شركة أبل لفترة وجيزة لقبها كأكبر شركة أمريكية مدرجة فى البورصة، من حيث القيمة السوقية أمس الاثنين، متغلبة على مايكروسوفت و أمازون، فى حين كانت ألفابت قريبة من الثلاثى، حيث أعلنت مؤخرا عن نتائجها الفصلية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، بلغت القيمة السوقية لشركة أبل لبضع ثوان 806.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك شركة مايكروسوفت بنحو 200 مليون دولار وشركة أمازون بنحو 1.2 مليار دولار ، لكن بعد ذلك سرعان ما عادت شركة مايكروسوفت إلى مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة، لتحتل أبل المركز الثانى، تليها أمازون.

وارتفعت أسهم أبل بنسبة 11 % منذ تقريرها الفصلى يوم الثلاثاء الماضى، بعد أشهر من القلق بشأن التباطؤ فى الطلب على أيفون، وتحذير الشركة النادر بشأن الإيرادات فى 2 يناير من الطلب الضعيف على هواتفها فى الصين.

وبعد أن سجلت أبل رقماً قياسياً بقيمة 1.1 تريليون دولار فى أكتوبر الماضى، انخفضت قيمتها السوقية تدريجيًا ، وتجاوزتها أمازون فى شهر ديسمبر.