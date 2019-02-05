شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 39.1 مليار دولار حصيلة أرباح جوجل بالربع الأخير فى 2018 بزيادة 22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ألفابيت الشركة الأم لجوجل عن أرباح الربع الرابع لعام 2018، والذى يغطى فترة ثلاثة أشهر من أكتوبر حتى ديسمبر، إذ بلغت إيرادات الإعلانات 32.6 مليار دولار، بزيادة 20% على أساس سنوى، وهو نفس معدل النمو بالربع الرابع من العام الماضى.

بشكل عام بلغت أرباح جوجل لهذا الربع 39.1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 22% عن 32.2 مليار دولار أمريكى المسجلة خلال الربع الرابع من عام 2017.

ووصل صافى الدخل إلى 8.6 مليار دولار لهذا الربع، مقارنة بـ9.19 مليار دولار صافى الدخل فى الربع الأخير من العام الماضى، كما دفعت الشركة 7.45 مليار دولار لتصبح محرك البحث الافتراضى على أجهزة iOS.

وقالت روث بورات المديرة المالية لشركتى Alphabet وGoogle: "فى 2018 حققنا نموًا قويًا فى الإيرادات، بزيادة 23٪ على أساس سنوى إلى 136.8 مليار دولار، وزيادة بنسبة 22٪ فى الربع الرابع إلى 39.3 مليار دولار، مع وجود فرص كبيرة فى المستقبل، نستمر فى القيام باستثمارات مركزة فى الموهبة والبنية التحتية اللازمة لتقديم منتجات وخبرات استثنائية لمستخدمينا ومعلنينا وشركائنا فى جميع أنحاء العالم".

وتسبب تقرير أرباح جوجل بخيبة أمل كبيرة للمستثمرين، إذ نخفضت أسهم الشركة بنسبة 3% لتصل إلى 1099.52 دولار بعد ساعات، بتراجع 32.20 دولار 2.8%.