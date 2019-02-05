تكنولوجيا: Acer تعلن رسمياً عن اثنان من أجهزة Chromebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن أحدث إصداراتها من أجهزة Chromebook، حيث تقدم Chromebase 24V2، وChromebase 24I2 مع الجيل الثامن من معالجات إنتل.

أحدث أجهزة Chromebook تقدم من Acer اليوم في اثنان من الإصدارات هما Chromebase 24V2، وChromebase 24I2 حيث يدعم الأجهزة الجديدة الجيل الثامن من معالجات إنتل، كما يأتي كلا الجهازين بشاشة 24 إنش.

ومن المقرر أن يدعم Chromebase 24V2 المستخدمين في عقد مؤتمرات والإجتماعات عبر تطبيق Hangouts Meet من جوجل، كما يأتي جهاز Chromebase 24I2 كأحد أجهزة الحاسب متعددة الوظائف أو الكل في واحد.

كما تأتي الشاشة في كلا الجهازين المميزة بحجم 24 إنش بجودة عرض Full HD، ويدعم الجهازين كاميرة webcam 5 ميجا بيكسل بزوايا واسعة، مع اثنان من الميكروفونات كما تتميز الشاشة بإمكانية الضبط مع سطوع 250 nits.

أيضاً يتميز جهاز Chromebase 24V2 المخصص للإجتماعات بتصميم الكل في واحد مع شاشة مميزة بخاصية اللمس، لدعم مؤتمرات الفيديو، حيث تؤكد Acer على أن الجهاز يدعم حتى 25 متصل في إجتماعات تطبيق Hangouts Meet، أو ما يصل إلى 50 شخص في G Suite Business، أو حتى 100 متصل في G Suite Enterprise.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Core i7-8550U، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزينية فلاشية SSD تصل إلى 32 جيجا بايت.

ويعمل Chromebase 24I2 بنظام تشغيل Chrome OS، أيضاً يأتي مع متجر بلاي مثبت، ويتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 مع سعة تخزينية فلاشية SSD تصل إلى 128 جيجا بايت.

الشاشة في كلا الجهازين IPS بدقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تتميز بإطارات نحيفة جداً مع خاصية اللمس، كما تدعم الإمالة من 5 درجات إلى 25 درجة، وللإتصال تقدم Acer الأجهزة مع موصل USB 3.1 فئة C، مع 4 من منافذ USB 3.1 بمعايير الجيل الأول من المنافذ، مع منفذ HDMI، وفتحة لقاريء بطاقة ذاكرة SD، مع منافذ RJ45.

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