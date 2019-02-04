تكنولوجيا: تويتر يفكر في إتاحة تعديل التغريدات لمستخدميه خلال 30 ثانية

صرح جاك دورسي، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” Twitter، بأن الشركة تدرس إمكانية السماح مستقبلاً بتعديل التغريدات التي ينشرها المستخدمون، لكنه أكد أن النص الأصلي للتغريدة سيبقى متاحا لباقي المستخدمين للإطلاع عليه.

وأضاف، خلال لقائه مع المقدم الشهير جو روجان، إنه قد يسمح بفترة زمنية تمكن المستخدم من تعديل تغريداته، قائلا: ” أقترح أن تكون ما بين 5 إلى 30 ثانية بعد إرسال التغريدة، بجانب أننا ندرس أيضا السماح برؤية النص الأصلي للتغريدات المعدلة.”

يُذكر أن في عام 2017، قرر تويتر زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 إلى 280 حرفا، ليتمكن المستخدم من التعبير عن نفسه بشكل أسهل وأسرع.