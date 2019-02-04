كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Storyteller” قلم حبر سائل عالي الجودة على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: تم تصميم قلم حبر Storyteller من قبل Martin Manias لتقديم قلم حبر سائل أو “قلم الريشة” ذو جودة عالية بأسعار في متناول الجميع.
وقال مطورو القلم: “نحن نسعى جاهدين للتأكد من أن أي شخص يمكنه الحصول على قلم حبر سائل عالي الجودة بسعر مناسب، وقد بدأنا مع أقلامنا المنمذجة المطبوعة ثلاثيا من Storyteller وقمنا بترقية كبيرة، حيث أصبح 3D Storyteller متوفرا في في نسخة معدنية كذلك.
قلم حبر Storyteller متوفر للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 45 دولارا أمريكيا، أو 34 جنيهًا استرلينيًا تقريبًا.
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