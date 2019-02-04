شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى عيد ميلاده الـ 15.. أبرز 9 محطات فى تاريخ فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك أكثر من 2 مليار مستخدم، لكنه فى الأساس لم يكن سوى مشروع تخرج قام به شاب ذكى، وتحتفل الشبكة الاجتماعية اليوم بعيد ميلادها الخامس عشر بعد صعود دراماتيكى من بدايات متواضعة، وفيما يلى نرصد أبرز محطات فى حياة فيس بوك كما يلى:

- الإطلاق

تم إطلاق شبكة فيس بوك للمرة الأولى فى 4 فبراير 2004، كشبكة اجتماعية تُعرف باسم The Facebook، وكانت تستهدف الطلاب فى البداية فى كلية هارفارد، قبل التوسع التدريجى إلى جامعات أخرى عبر الولايات المتحدة، وفى عام 2005، تم إسقاطه من الاسم، مما مهد الطريق أمام facebook.com وبحلول سبتمبر 2006 تم فتح الموقع لأى شخص يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكثر.

- اتهامات بسرقة الفكرة

وجد مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج نفسه متهما بسرقة فكرة زملائه الطلاب كاميرون وينكلفوس وتايلر وينكلفوس وديفيا نارندرا، الذين زعموا أن زوكربيرج كان من المفترض أن يساعدهم على بناء شبكة اجتماعية تسمى "Harvard Connection"وقد تم رفع دعوى قضائية ضد زوكربيرج، مما أدى إلى تسوية فى عام 2008.

- فيس بوك أصبح متاحا للعامة

فى مايو 2012، أصبح موقع فيس بوك علنيًا، مما جعله واحدًا من أكبر العروض العامة الأولية (IPOs) فى تاريخ الولايات المتحدة، وقد أعلنت الشركة عن طرح 421.233.615 سهم بسعر 38 دولار للسهم الواحد.

- شراء انستجرام

نجح فيس بوك فى شراء شبكة اجتماعية منافسة "انستجرام" بحلول أبريل 2012 مقابل مليار دولار، مما عزز وجود الشبكة الاجتماعية، ولقد ظل انستجرام مستقلاً إلى حد كبير، رغم أن أجزاء منه قد تم دمجها مع فيس بوك، مثل القدرة على مشاركة الصور على فيس بوك أيضًا، بالإضافة إلى القصص.

- الاستحواذ على واتس آب

تمكن فيس بوك خلال 2014، من شراء تطبيق الرسائل WhatsApp مقابل 19 مليار دولار، ومثل انستجرام، ظل التطبيق منفصلا عن فيس بوك أيضا.

- الاستحواذ على Oculus VR

أبرم "فيس بوك" صفقة أخرى فى عام 2014، حيث استحوذ على شركة "Oculus VR للواقع الإفتراضى، مقابل 2 مليار دولار، حيث كانت الشركة تتطلع إلى توسيع نطاق خبرتها التكنولوجية إلى ما وراء وسائل الإعلام الاجتماعية.

- الوصول إلى 1 مليار مستخدم

فى أغسطس 2015، أعلن موقع فيس بوك أنه قد حقق إنجازًا جديدًا، مع وصول مليار مستخدم إلى الخدمة فى يوم واحد.

- فضيحة كامبريدج أناليتيكا

كانت فضيحة كامبريدج أناليتيكا واحدة من أكبر الخلافات التى وقعت فيها فيس بوك، وذلك عندما ادعى تحقيق أن شركة تحليل البيانات كانت تمرر بيانات شخصية من تطبيقات فيس بوك دون موافقة الأفراد، ويعتقد أن الشركة حصدت بيانات تصل إلى 87 مليون مستخدم فى عام 2014، مما أدى إلى فرض غرامات على فيس بوك.

- أرباح قياسية

أعلن "فيسبوك" عن نتائج مالية قوية للأشهر الثلاثة المنتهية فى 31 ديسمبر 2018، حيث بلغت العائدات 16.9 مليار دولار (12.8 مليار جنيه إسترليني)، بزيادة 30٪ عن 12.9 مليار (9.8 مليار جنيه استرليني) فى نفس التقرير.