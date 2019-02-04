تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يحتفل بذكرى تأسيسه الـ15 وميزة جديد بواتس آب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العالم اليوم بمرور 15 عاما على انطلاق موقع فيس بوك، والذى تحول مع مرور الوقت إلى أكبر شبكة اجتماعية فى العالم، وإلى جانب فيس بوك شهد اليوم عدد من الأحداث المهمة فى عالم التكنولوجيا، والتى يمكن التعرف عليها من خلال الحصاد التالى: فى عيد ميلاده الـ15.. كم ميزة طرحها فيس بوك منذ إطلاقه؟.. صور

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