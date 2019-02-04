تكنولوجيا: هواتف Galaxy S10 تدعم معايير Wi-Fi 6 وتقنية الشحن من هاتف إلى أخر بقدرة 9W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات مع إقتراب موعد إنطلاق مؤتمر سامسونج في 20 من فبراير، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن هواتف Galaxy S10 تدعم معايير Wi-Fi 6 وتقنية الشحن من هاتف إلى أخر بقدرة 9W.

أكدت تسريبات FCC اليوم على أن الإصدارات الثلاث من سلسة Galaxy S10 تأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي من هاتف إلى أخر، حيث تأتي هذه التقنية بقدرة 9W، أي بنفس قدرة الشاحن اللاسلكي الحالي لهاتف Galaxy S9، وهي قدرة أكبر مما قدمت هواوي في هذه التقنية حيث وصلت قدرة هواتف هواوي المميزة إلى أقل من 5W.

أيضاً من المقرر أن يدعم هواتف Galaxy S10 شاحن لاسلكي بقدرة 15W، وهي نفس القدرة التي يأتي بها أيضاً الشاحن التقليدي للهواتف.

وفي قدرة البطارية يأتي هاتف Galaxy S10 بلس مع بطارية بقدرة 4000 mAh، بينما يدعم هاتف Galaxy S10 بطارية بقدرة 3300 mAh، ويأتي الإصدار الأصغر من الهواتف مع بطارية بقدرة 3000 mAh.

سامسونج أيضاً سيكون لها الريادة مع هواتف Galaxy S10 التي تأتي كأول الإصدارات التي تدعم معايير Wi-Fi 6 مع 802.11ax، كما تأتي الهواتف بتطبيق Google Duo مثبت إفتراضياً مسبقاً على الإصدارات الجديدة.

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