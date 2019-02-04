صور حاسوبية تتخيل كيف قد يبدو هاتف موتورولا القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الشائعات التي تم تداولها في الفترة القليلة الماضية كانت تقول بأن شركة موتورولا تعتزم إعادة إحياء الهاتف الأسطوري Motorola RAZR من خلال الكشف عن هاتف ذكي قابل للطي، ولكن حتى الآن لا تزال المعلومات نادرة جدًا. وبغض النظر عن التقارير القليلة، فقد أشارت إحداها إلى أن هذا الهاتف القابل للطي سيكلف حوالي 1500 دولار أمريكي.

في حين لا نزال ننتظر أن تقوم شركة موتورولا بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي، فقد حصلنا اليوم على صور حاسوبية تتخيل كيف سيبدو هاتف موتورولا القابل للطي. وكما تلاحظون، فهذا التصميم التخيلي يستند على تصميم الهاتف Motorola RAZR V3 الأصلي بإستثناء أنه تم إستبدال أزرار الأرقام بشاشة طويلة مرنة تمتد على طول طرفي الجهاز.

وعلاوة على ذلك، فهذا التصميم التخيلي يتماشى مع ما رأيناه في براءة إختراع موتورولا التي تم رصدها في أواخر شهر يناير الماضي، لذلك قد لا يكون هاتف موتورولا القابل للطي الفعلي بعيدًا عما نراه في هذه الصور.

وبغض النظر عن شركة موتورولا، فقد تأكد أيضًا أننا سنرى هواتف قابلة للطي من شركات أخرى مثل سامسونج و Huawei و Xiaomi مع العلم بأنه من المفترض أن نرى الهواتف الذكية القابلة للطي التابعة لكل من سامسونج و Huawei في وقت لاحق من هذا الشهر بحيث تأكد رسميًا أننا سنرى هاتف سامسونج في المؤتمر الذي ستعقده هذه الأخيرة بمدينة سان فرانسيسكو يوم 20 فبراير، في حين سنرى هاتف Huawei في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده يوم 24 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية.

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