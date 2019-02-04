تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن آداء هاتف Galaxy S10 بلس مع رقاقة معالج Exynos 9820

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy S10 بلس من جديد في GeekBench في إختبار لآداء الهاتف مع رقاقة معالج سامسونج Exynos 9820، حيث سجل الهاتف 4472 نقطة مع الأنوية الأحادية، و10387 نقطة مع الأنوية المتعددة.

مزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج المميز Galaxy S10 بلس المنتظر الإعلان عنه في 20 من شهر فبراير الجاري، حيث رصد الهاتف في إختبارات GeekBench من جديد مع رقاقة معالج Exynos 9820 ومع رمز SM-G97F5، بعد تسريبات سابقة للهاتف مع رقاقة Snapdragon.

وقد جاء آداء هاتف Galaxy S10 بلس أفضل من هاتف Galaxy S10 بنسبة 9% في الأنوية المتعددة، كما إستطاعت رقاقة معالج Exynos أن تدعم الهاتف بآداء قوي يحاكي رقاقة Snapdragon في الهاتف بل يتفوق عليها أيضاً بنسبة 100pts، كما حققت رقاقة Exynos آداء أفضل من رقاقة Snapdragon في الأنوية الأحادية أيضاً.

يذكر أن آداء هاتف سامسونج جاء في المرتبة الثانية مع الأنوية الأحادية والمتعددة في رقاقة المعالج بعد هاتف Apple iPhone XS Max، إلا أن الإختبارات العملية للهاتف بعد إطلاقه رسمياً ستكشف بشكل أوضح عن آداء سلسة سامسونج القادمة.

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