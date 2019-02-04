Vivo NEX Dual Display Edition المزدوج الشاشة هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بالكشف عن الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition في شهر ديسمبر من العام الماضي مع شاشتين. والآن، يبدو أنه حان الدور بالنسبة لهذا الهاتف المميز للخضوع بدوره لإختبارات الصلابة من قبل Zack Nelson من قناة JerryRigEverything.

البداية كانت مع إختبار الخدش، وفي هذا الإختبار إتضح أن كلا الشاشتين في الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition تخدشان في المستوى السادس من مقياس Mohs على غرار جميع الهواتف الذكية الرائدة المتواجدة في السوق اليوم. وعندما يتعلق الأمر بإطار الهاتف، فهو مصنوع من المعدن مما يعني أنه سهل الخدش، وبالتالي سوف يكون من المناسب لو قمت بإستثمار بعض المال في غطاء واقي لحماية هاتفك.

وعندما يتعلق الأمر بإختبار الحرق، فقد إتضح أن الشاشة الرئيسية في الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition تستغرق نحو 27 ثانية قبل أن تتحول البكسلات إلى اللون الأبيض مع العلم بأنها لا تتعافى على الإطلاق، ولكن لا يمكننا أن نقول نفس الشيء عن الشاشة الثانية الموجودة في الخلف.

في إختبار الثني، إتضح أن شركة Vivo نجحت في جعل الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition يتمتع بصلابة كبيرة، فقد إتضح جليًا أنه من الصعب جدًا ثني الهاتف بفضل جودة التصنيع المميزة. عموما، يمكنكم مشاهدة الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition يخضع لكل تلك الإختبارات المذكورة آنفا في الفيديو أدناه :