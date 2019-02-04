تكنولوجيا: تصميم ساعة Galaxy Sport يكشف عنه في أحدث التسريبات المصورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود ساعة Galaxy Sport للظهور في التسريبات من جديد اليوم، مع أحدث الصور المسربة والتي تكشف عن تصميم الساعة المرتقب الإعلان عنها في 20 من فبراير.

صورة جديدة تكشف عن تصميم Galaxy Sport بشكل أوضح، حيث تقدم العملاق الكوري ساعتها الذكية الرياضية هذا العام بتصميم دائري لوجه الساعة، كما تضم الساعة اثنان من الأزرار المادية بنفس تصميم ساعة Galaxy السابقة.

ومن المتوقع وفقاً للصورة الجديدة أن تقدم سامسونج ساعة Galaxy Sport هذا العام بتصميم معدني، كما تظهر الساعة الذكية في التسريبات برمز SM-R500 بعد أن تم إعتمادها بالفعل مؤخراً في تايوان، الولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار من سامسونج للمرة الأولى مع ميزة تنبيهات Bixby، كما تأتي الساعة الذكية بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع دعم خدمة الدفع NFC، وأيضاً GPS لتعقب المستخدم مع ممارسة التمارين الرياضية، كما تدعم الساعة الإتصال عبر Wi-Fi والبلوتوث مع معايير مقاومة الماء والغبارIP.

يذكر أن مؤتمر العملاق الكوري سامسونج يعقد في 20 من فبراير للكشف عن الإصدارات المميزة الجديدة من سلسة Galaxy S10، كما تقدم إصداراها الجديد من ساعة Galaxy Sport الرياضية خلال فعاليات المؤتمر.

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