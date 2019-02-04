التحديث القادم للغة البرمجة Swift قد يجعل تطبيقات iOS أصغر حجمًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الإعتبار بشأن ما يجعل التطبيق ” رائعًا “. من المؤكد أن الميزات والوظائف التي يقدمها هي من أهم العناصر، ولكن في الوقت نفسه يحتاج المرء للنظر إلى مدى كفاءة التطبيق من حيث الحجم وإستهلاك الموارد، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، في حين أن Google Chrome قد يكون متصفحًا محبوبًا لدى الكثير من الأشخاص، فإن حقيقة أنه يستهلك مقدار كبير من الذاكرة يجعله عرضة للإنتقادات.

أما وقد قلنا ذلك، بالنسبة لمستخدمي iOS الذين يشعرون بأن تطبيقات iOS بحاجة إلى بعض التقلص، فيبدو أن ذلك سيتحقق في المستقبل. في الواقع، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإصدار تحديث للغة البرمجة Swift الخاصة بها في المستقبل القريب، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي التحديث إلى Swift 5 إلى إحداث تغييرات، ويشتمل إحداها على إمكانية جعل تطبيقات iOS أصغر حجمًا.

لأنه مع Swift 5، ستقوم شركة آبل أخيرًا بجعل التكامل عميقًا، مما يزيل الحاجة إلى الإعتماد على مكتبة لغة Swift داخل كل تطبيق. ويعني هذا أن التطبيقات التي تم كتابتها بإستخدام لغة البرمجة Swift 5 يمكن أن تصبح أصغر حجمًا ويمكن أيضًا أن تحصل على المزيد من السرعة أثناء التشغيل نظرًا لأن المكتبات يتم تخزينها مؤقتًا في ذاكرة الجهاز ومشاركتها بين التطبيقات.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيحدث فرقًا ملحوظًا أم لا، ولكن بغض النظر عما إذا كان ذلك يقلص وقت تشغيل التطبيق بنحو ثانية أو نصف ثانية، فستكون الكفاءة موضع ترحيب كبير.

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