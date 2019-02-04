باناسونيك تطلق طرازين جديدين من سلسلة ‏‎Lumix S

‏‏عقب إعلان باناسونيك عن إطلاق طرازي ‏‎‎Lumix S1R‎‏ و ‏‎‎Lumix S1‎‏ خلال فعاليات معرض فوتوكينا للتصوير 2018، تقدم الشركة الآن قائمة المواصفات الكاملة لهذين الطرازين المرتقبين من الكاميرات الرقمية المزودة بعدسة أحادية عديمة المرايا ومستشعر صور ‏‎CMOS‎‏ بالإطار الكامل قياس 35 ميليمتر.

وتستند الكاميرتان الجديدتان إلى معيار تثبيت العدسات ‏‎L-Mount‎‏، الذي يتميز بقطر داخلي كبير وأبعاد صغيرة توفر مستوى عال من التوازن وضبطاً جيداً للتركيز البؤري، بهدف الوصول إلى أفضل مستويات الأداء والحجم التي قد يتيحها نظام كاميرا أحادية العدسة عديمة المرايا.‏

‏‏وتسعى الشركة من خلال سلسلة ‏‎‎Lumix S‏ إلى تقديم كاميرات قادرة على إنتاج صور‏‏ ‏‏بمستويات غير مسبوقة من الدقة والجودة،‏‏ ‏‏تمتاز بتدرج لوني غني وقدرات متفوقة في إعادة إنتاج الألوان.

ويعمل نظام التركيز التلقائي عالي السرعة والدقة،‏‏ ‏‏المزود بتقنية التحكم المتقدم بالعدسة،‏‏ ‏‏إلى جانب المستشعر ووحدة معالجة الصورة الجديدة ‏‎Venus Engine‎‏، على تمكين المستخدم من التقاط صور‏‏ ‏‏عالية الجودة بتركيز حاد في كل مرة.‏‏

‏‏كما تمتاز كاميرات سلسلة ‏‎‎Lumix S‎‏ بأداء رائد على مستوى القطاع في مجال تصوير الفيديو بدقة ‏‎4K‎‏ وسرعة 50/60 إطار في الثانية‏‏، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام والتحكم والتصميم المتين المخصص للاستخدام الميداني المكثف وقوة التحمل وقابلية التطوير.‏

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و‏‏تشتمل كاميرا ‏‎‎Lumix S1R‎‏ على مستشعر ‏‎CMOS‎‏ بدقة 47.3 ميجابيكسل وإطار كامل (36×24 ميليمتر) بدون مرشح للترددات المنخفضة ‏‎LPF‎‏، الأمر الذي يجعلها تتصدر القطاع من حيث مستوى‏‏ ‏‏الدقة في قطاع الكاميرات أحادية العدسة عديمة المرايا والمزودة بمستشعر صور بالإطار الكامل‏‏‏‏، لتتيح للمستخدم الإبداع والتعبير على أكمل وجه.

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ويحقق هذا المستشعر نسبة مرتفعة للإشارة قياساً بالضجيج من خلال الاستفادة من كفاءة تكثيف الضوء العالية بالرغم من العدد الكبير لوحدات البيكسل، وتنطوي كاميرا ‏‎‎Lumix S1R‎‏ على وضع تصوير عالي الدقة للمرة الأولى في قطاع الكاميرات أحادية العدسة عديمة المرايا والمزودة بمستشعر صور بالإطار الكامل، والذي يسمح بالتقاط صور فاقة الدقة بواقع 187 ميجابيكسل.‏

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‏‏بينما تأتي كاميرا ‏‎‎Lumix S1‎‏ مجهزة بمستشعر صور ‏‎CMOS‎‏ بدقة 24.2 ميجابيكسل وإطار كامل (35.6×23.8 ميليمتر)، والذي يوفر مجالاً ديناميكياً واسعاً وأداء متفوقاً مع حساسية عالية، بالإضافة إلى توصيف طبيعي وحاد في ذات الوقت للصورة الملتقطة بفضل معدل التكثيف الضوئي الكافي لكل بكسل.

وتدعم هذه الكاميرا الاستخدام الاحترافي في مجال تصوير الفيديو عبر الاستفادة من القدرات التعبيرية المذهلة التي يمكن أن تقدمها الكاميرات المزودة بمستشعر صور بالإطار الكامل.

وتسجل هذه الكاميرا مقاطع فيديو انسيابية بدقة ‏‎4K‎‏ بمعدل 50/60 إطار في الثانية‏‏‏‏، وتتيح‏‏ ‏‏قراءة كاملة لإشارات وحدات البكسل عند التصوير بدقة ‏‎4K‎‏ بمعدل 25/30 إطار في الثانية‏‏‏‏ لتقديم صور بالغة الجمال.

وتتوافق كاميرا ‏‎‎Lumix S1‎‏ مع تصوير الفيديو الداخلي بترميز 4:2:2 وجودة صورة من 10 بت ودقة ‏‎4K‎‏ بمعدل 25/30 إطار في الثانية‏‏‏‏ وخرج ‏‎HDMI‎‏ بدقة ‏‎4K‎‏ بمعدل 50/60 إطار في الثانية‏‏، بالإضافة إلى خاصية منحنى غاما، مع رمز لتحديث البرنامج سيصدر خلال وقت لاحق من عام 2019.‏

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‏‏وبهذه المناسبة، قال ‏‏هيتيش أوجا، نائب مدير عام قسم الصوتيات والمرئيات لدى باناسونيك للتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا‏‏: ‏‏”انطلاقاً من مكانتها الرائدة في عالم الكاميرات أحادية العدسة عديمة المرايا، لطالما سعت باناسونيك لإبداع ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا متخذة من رؤيتها منارة تهتدي بها لتحقيق ذلك، وتعزيز‏‏ ‏‏مكانتها‏‏ ‏‏في صدارة القطاع”.

وأضاف “تلتزم باناسونيك بتقديم مستوى غير مسبوق لأنظمة الكاميرات ذات الإطار الكامل دون المساس بالميزات التي تجعل منها الخيار المفضل للمصورين المحترفين في مجال الصور الفوتوغرافية والفيديو على حد سواء. فمن شأن هذا الأمر أن يساعدهم على تحقيق المزيد من النجاح، والأهم من ذلك، إلهام وتشجيع وتمكين المزيد من الناس من خلال الصور المبتكرة التي يبدعونها”.‏

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‏‏وخضع نظام التركيز البؤري التلقائي القائم على كشف التباين‏‏ ‏‎Contrast AF‎‏ ‏‏من باناسونيك، والمزود بتكنولوجيا ‏‎DFD‎‏،‏‏ ‏‏لتحديثات عديدة استفادت خلالها الشركة من خبراتها في تطوير عدد كبير من الكاميرات عديمة المرايا، الأمر الذي أثمر عن تزويد‏‏ ‏‏كاميرا ‏‎‎Lumix S1R/S1‎‏ بنظام أكثر عملية وتطوراً للتركيز التلقائي.

ولا تقتصر مزايا هذا النظام على تحقيق أعلى مستويات سرعة التركيز في القطاع، إذ إنه يقدم مستويات فائقة لأداء التتبع بفضل اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتعرف على الأهداف المتحركة بدقة منقطعة التظير.

وينطوي كلا الطرازين ‏‎‎Lumix S1R/S1‎‏ على نظام تثبيت الصورة الخاص بجسم الكاميرا ‏‎Body I.S‎‏، ‏‏والذي يمنع تأثير اهتزازت اليد على الصور بشكل فعال.

ويؤدي الجمع بين نظام تثبيت الصور الخاص بجسم الكاميرا ونظام تثبيت الصور البصري الخاص بالعدسة‏‎O.I.S ‎‏‏ الذي تمتاز به العدسات الخاصة بسلسلة‏‏ ‏‎‎Lumix S‎‏، إلى نظام تثبيت مزدوج للصور‏‏‏ ‏‏يلغي الاهتزازات بشكل كبير للحصول على صور عالية الوضوح وخالية من التشويش.‏‏

‏‏كما تمتاز كاميرتي ‏‎‎Lumix S1R/S1‎‏ بتصميم متين وأنيق، مزود بشاشة خلفية قابلة للإمالة وفق ثلاثة محاور،‏‏ ‏‏مع مستكشف المشهد المباشر ‏‎Real View Finder‎‏ ‏‏عالي الدقة،‏‏ ‏‏ووحدة غالق عالية الأداء والمتانة، لتحقيق أعلى درجات الموثوقية للمصورين المحترفين.‏

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‏‏وتتمتع كاميرا ‎Lumix S1R/S1‎‏ بمجموعة واسعة من الميزات والوظائف الرائدة، وتتيح قدرات تسجيل الفيديو للمستخدم‏‏ي‏‏ن تسجيل مقاطع الحركة البطيئة بدقة ‏‎4K‎‏ (بمعدل أقصى من 50/60 إطار في الثانية‏‏‏) ودقة ‏‎FHD‎‏ (بمعدل أقصى من 150/180 إطار في الثانية).‏

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‏‏وزودت الكاميرا بمنفذ ‏‎HDMI‎‏ من النمط (‏‎A‎‏)،‏‏ ‏‏وحامل تثبيت لكابل ‏‎HDMI‎‏ من أجل منع حالات انفصال الكابل المزعجة في موقع التصوير‏، ‏‏بالإضافة إلى منفذ لمقابس السماعات قياس 3.5 ميليمتر، ومنفذ الميكروفون قياس 3.5 ميليمتر، والذي يدعم نظام الإدخال الصوتي ‏‎LINE‎‏، مما يتيح إمكانية إدخال الصوت من نظام صوتي خارجي لإنتاج مقاطع فيديو أكثر كفاءة.

وتدعم الكاميرا استخدام محول الميكروفون ‏‎DMW-XLR1‎‏، وهو عبارة عن محول للمنفذ يدعم توصيل ميكروفون ‏‎XLR‎‏ لتسجيل صوت ستيريو عالي الجودة.

ويعتبر هذا المحول مثالياً لتطبيقات إضافة الصوت المتزامن مع حركة الشفاه، وتتيح المفاتيح المخصصة على جسم الكاميرا إمكانية التحكم المباشر والسريع بالوظائف المطلوبة.

ويعتبر مقبس الصوت قابلاً للتحويل بين أنظمة مقابس الميكروفون ‏‎MIC‎‏ ومدخل الصوت ‏‎LINE‎‏ ‏‏والميكروفون المكثف ‏‎CONDENSER MICROPHONES‎‏.

وتتمتع كاميرتي ‏‎‎Lumix S1R/S1‎‏ بمجموعة أخرى من الميزات الأساسية، بما في ذلك خاصية ضبط نمط الصورة مع نمط جديد للألوان‎‏، ونسب الأبعاد المتغيرة من 65:24 ومستكشف عرض بنسبة أبعاد 2:1، وخاصية إلغاء الظلال، ووضع مقياس الضوء ‏‎إلى جانب وضع جديد للتوازن التلقائي‏‏ ‏‏للون الأبيض،‏‏ وإمكانية الاتصال بواسطة بلوتوث 4.2 وشبكة واي فاي 5 جيجاهبرتز، وغيرها الكثير.‏